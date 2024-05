Z podanej porcji mleka odlewamy jedną szklankę, dosypujemy do niej budynie w proszku i całość dokładnie mieszamy do rozpuszczenia się składników.

Resztę mleka wlewamy do garnka, doprowadzamy do wrzenia, a następnie dolewamy zawartość szklanki. Gotujemy przez kilka minut do całkowitego zgęstnienia.