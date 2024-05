Jak długo kot może zostać sam w domu?

To, jak długo kot będzie mógł zostać sam w domu, zależy od tego, ile lat ma nasze zwierzę. Młody mruczek nie będzie mógł zostać w samotności tak długo, jak dorosły. Wynika to z faktu, że kocię nie jest jeszcze całkowicie samodzielne. Do tego w tym czasie jest nastawiony na zabawę i budowanie więzi z innymi.

Małego kociaka można zostawić samego w domu zaledwie na 8 godzin. Warto go wówczas zamknąć w jednym bezpiecznym pomieszczeniu. Mając dostęp do całego mieszkania, mógłby zrobić sobie krzywdę. Niewykluczone, że zwierzę będzie nawoływać ludzi miauczeniem.

Przy dłuższej nieobecności młody kot może się wystraszyć brakiem odpowiedzi na miauczenie i nieobecnością ludzi. Może to skutkować w przyszłości problemami behawioralnymi.

Dorosłego kota można zostawić samego w domu nawet o wiele dłużej niż kilka godzin pracy w trakcie dnia. Jest on przyzwyczajony do swojego towarzystwa i potrafi się sobą zająć. Przy odpowiednim przygotowaniu otoczenia i warunków do życia można pupila pozostawić na maksymalnie 2 dni. Powinno być to stosowane jednak tylko w wyjątkowych przypadkach, a dzienna ilość czasu nie powinna przekraczać około 12 godzin.

Jak kot znosi samotność?

To, jak kot będzie znosił samotność, zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest po prostu charakter zwierzaka. W przypadku kotów towarzyskich, które potrzebują dużo uwagi i zabawy z innymi, samotność może im bardziej doskwierać.

Znaczenie będzie też miał wiek. Kilkumiesięczne kociaki o wiele gorzej zniosą samotne spędzanie czasu. Te małe istoty rozpiera energia, potrzebują dużo zabawy i bliskości. Dotyczy to przede wszystkim długich wyjść.

Kot, który źle znosi samotność, podczas nieobecności właściciela będzie głośno miauczeć Canva Pro INTERIA.PL

Kot gorzej zniesie samotność także, gdy nie przyzwyczaimy go do niej. Z tego powodu w pierwszych miesiącach w domu, należy stopniowo uczyć go pozostawania samemu. Najlepiej zacząć od wychodzenia na kilka minut, sukcesywnie zwiększając czas. Spokojne zachowanie mruczka warto nagradzać.

Jeśli kot źle znosi samotność, podczas naszej nieobecności będzie to okazywał głośnym miauczeniem i nawoływaniem. Brak odpowiedzi z naszej strony może skutkować u niego stresem, strachem i zaburzeniem poczucia bezpieczeństwa. W efekcie może dojść do rozwoju problemów behawioralnych. Kot może też okazywać emocje poprzez niszczenie rzeczy.

Gdy zostawiasz kota samego w domu - o tym musisz pamiętać

Pozostawiając młodego kota samego w domu na kilka godzin, trzeba pamiętać w pierwszej kolejności o zapewnieniu mu bezpiecznej przestrzeni. Najlepiej zamknąć go w jednym pokoju, gdzie nie będzie miał dużego pola do popisu. Istotne jest zamknięcie wszelkich okien oraz drzwi, przez które zwierzę mogłoby uciec. Schowaj też niebezpieczne przedmioty, płyny oraz pokarmy.

Nie można również zapomnieć o podstawie, która jest każdemu kotu niezbędna do przeżycia: jedzenie, picie oraz kuweta. Ilość pokarmu oraz wody powinna być dostosowana do czasu, na jak długi czas zostawiamy zwierzę.

W przypadku, gdy nasza nieobecność będzie trwać dłużej niż 24 godziny, warto zakupić automatyczny dozownik karmy oraz inteligentne poidło dla zwierząt. W ten sposób nasz kot po kilku godzinach będzie miał dostęp do świeżego pożywienia i wody, co pozytywnie wpłynie na jego zdrowie i samopoczucie.

Pamiętajmy o tym, żeby przed wyjazdem kuweta była wyczyszczona i uzupełniona o odpowiednią ilość żwirku. Przy dłuższych wyjazdach przyda się za to samoczyszcząca się kuweta, która zadba nie tylko o komfort kociaka, ale też nasz po powrocie do mieszkania.

Zostawiając kota samego w domu, powinniśmy zapewnić mu też zabawę. Poprzez rozrywkę będzie mógł rozładować energie, którą zebrał na licznych drzemkach. Sprawdzą się tu różne drapaki, piłeczki czy myszki na sznurku.

Wszystko, co musisz wiedzieć o kotach>>> /Canva INTERIA.PL

Aplikacja Pogoda Interia - sprawdza się! .