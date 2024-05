Większość właścicieli kotów żywi przekonanie, że potrafią one mówić. Taką też tezę postawiła sobie profesor fonetyki ze szwedzkiego Uniwersytetu w Lund - Susanne Schötz. Przeprowadziła szereg eksperymentów, w których użyła narzędzi wykorzystywanych do analizy ludzkiej mowy. Okazało się, że koty rozmawiają nie tylko ze sobą, ale też ze swoimi opiekunami. A mają nam do powiedzenia naprawdę dużo!

Co oznaczają dźwięki wydawane przez koty?

Różnorodność wariantów dźwiękowych wydawanych przez koty jest ogromna i inna dla każdego osobnika. Dzięki temu część ich języka nadal pozostaje tajemnicą, a zwierzęta te nie przestają nas fascynować. Ale jednocześnie istnieją podobieństwa. Analiza akustyczna pozwoliła profesor Schötz wyodrębnić i scharakteryzować kocie odgłosy wspólne dla całego gatunku. Musimy jednak pamiętać, że dźwięki w kocim języku są zawsze związane z sytuacją, dlatego tłumaczenie ich jeden do jednego z języka kociego na ludzki i odwrotnie jest niemożliwe.

Koty i ludzie żyją razem od 10 000 lat. Zwierzęta te nauczyły się, że najlepiej i najłatwiej komunikować się ze swoimi opiekunami za pomocą dźwięków. W końcu nie mamy wyjątkowo czułych nosów i często patrzymy w inną stronę. Koty wiedzą, że kiedy śpimy, pracujemy czy korzystamy z telefonu lub komputera, to głośne dźwięki są najskuteczniejszą formą komunikacji. Raczej dobrze odczytujemy tak przekazane intencje i reagujemy, czy to napełniając miskę, czy otwierając drzwi. Koty dostosowały się do nas i ze "swoimi" ludźmi rozwinęły język zrozumiały dla obu stron. Ale to nie wszystko: im więcej rozmawiamy ze swoimi kotami, tym częściej one rozmawiają z nami!

Kocie sposoby komunikacji

Czy koty potrafią porozumiewać się z ludźmi? 123RF/PICSEL

Koty mają jednak jeszcze inne sposoby komunikacji. Może to być komunikacja za pomocą dotyku, która polega np. na ocieraniu się o nogi, uderzaniu łbem czy ugniataniu naszych kolan łapami, lub język ciała. Postawa i ruch ciała to ważne wskazówki na temat nastroju lub potrzeb zwierzęcia. W komunikacji między kotami niezwykle ważne są zapachy - niestety, my, ludzie nie jesteśmy w stanie wyczuć wielu z nich.

Najpopularniejszy wyraz, jaki występuje w kocim języku? Oczywiście: "miau". Koty najczęściej miauczą - zwłaszcza, gdy zwracają się do ludzi. Susanne Schötz zaobserwowała, że dźwięk ten występuje w wielu wariantach i można go usłyszeć w różnych sytuacjach. Często służy do przyciągnięcia uwagi lub przekazania informacji w stylu: "Moja miska jest pusta". Może też być radosnym powitaniem. Jak je rozróżnić?

Jeden z najczęstszych dźwięków stosowanych wobec ludzi to miauczenio-gruchanie. Jest to rodzaj miauczenia, w którym na początku słychać niskie gruchanie. Koty używają go, gdy chcą zwrócić naszą uwagę. Kolejny rodzaj popularnego dźwięku to typowe miauczenie, gdzie wyraźnie słyszymy "miau". W ten sposób zwierzęta te chcą zwrócić uwagę człowieka lub wskazać przeszkodę - np. w postaci zamkniętych drzwi.

Płaczliwe i smutnie brzmiące miauczenie pojawia się, gdy kot jest zdenerwowany lub smutny. Ale też wtedy, kiedy czegoś bardzo chce i wręcz tego żąda. Badaczka określiła je mianem "jęków". Jeszcze inny rodzaj miauczenia to tzw. piski, w których pojawiają się wysokie tony. Młode koty używają ich, kiedy potrzebują pomocy lub uwagi matki. Niektóre dorosłe koty zachowały ten dźwięk i używają go w stosunku do nas, kiedy są smutne, czegoś się boją i potrzebują pomocy.

Ostatni rodzaj miauczenia to skrzypienie. Przypomina ono piski, ale jest bardziej zachrypnięte i nosowe. Zazwyczaj oznacza ono, że kot czegoś chce i cieszy się, że opiekun to widzi. Zwierzęta mogą za jego pomocą prosić o zabawę lub przekąskę.

Dlaczego kot "grucha"?

Koty miauczą na różne sposoby 123RF/PICSEL

Każdy właściciel potwierdzi, że nie ma nic piękniejszego, niż powitanie przez gruchającego kota po powrocie do domu. Jest to przyjazny dźwięk, który często występuje w połączeniu z miauczeniem - jako przyjazne powitanie lub zwrócenie uwagi człowieka, lub mruczeniem - kiedy zwierzę czuje się dobrze i chce być pogłaskane. Między kotką a kociętami gruchanie to dźwięk powitania i przywołania, a ponieważ dorosłe koty czasami zachowują się przy ludziach jak małe kociaki, to gruchają w bardzo podobnych sytuacjach. Jest to ich dźwięk rozpoznawczy, gdy spotykają się z zaprzyjaźnionymi kotami lub ludźmi i chcą się przywitać. Używają go też, kiedy chcą uprzejmie poprosić o uwagę lub pokazać coś opiekunowi i życzą sobie, by poszedł za nimi.

Nic nie działa bardziej odprężająco, niż głaskanie mruczącego kota. "Hrrrrhrrrr" to dźwięk, w który możemy się wsłuchiwać godzinami. Mruczenie jest bardzo głębokim, długotrwałym i stosunkowo cichym dźwiękiem. Większość ludzi interpretuje jako oznakę zadowolenia i dobrego samopoczucia, ale nie zawsze tak jest! Koty mruczą również wtedy, gdy są głodne, zestresowane, boją się lub odczuwają silny ból. Kotki mruczą również podczas porodu. Młode koty mruczą, gdy spotykają dorosłe koty i chcą im zasygnalizować swój podrzędny status społeczny. Starsze mruczą, by pokazać młodszym, że nie mają się czego obawiać.

