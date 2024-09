Co to jest "August blues"?

"August blues" to potoczne określenie stanu emocjonalnego, który często pojawia się pod koniec lata. To wtedy dni stają się krótsze, a zapowiedź nadchodzącej jesieni zaczyna być odczuwalna. Wiele osób zaczyna wówczas odczuwać lekką melancholię, smutek, a nawet przygnębienie. To coś więcej niż zwykłe narzekanie na koniec wakacji. Ten stan może przypominać łagodną formę sezonowej depresji, związanej z przejściem z letniego luzu do codziennej rutyny.