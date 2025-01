To dobry dzień na towarzyskie sprawy czy też sympatyczne dyskusje. To będzie dobre dla ciebie. Ale musisz uważać na to, by ze zbytniej chęci przypodobania się komuś nie wygadać czyjegoś sekretu. Jak tak się stanie, stracisz czyjąś przyjaźń bezpowrotnie. Nie możesz do tego dopuścić.