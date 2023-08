Spis treści: 01 Usuń zrogowaciały naskórek!

02 Zadbaj o właściwy poziom nawilżenia

03 Odżyw skórę

04 Zadbaj o regenerację

05 Zredukuj przebarwienia

Latem skóra staje się przesuszona, szorstka w dotyku oraz mniej jędrna. Narażona na oddziaływanie różnych czynników zewnętrznych staje się słabsza i w gorszej kondycji. Do tego sami często obciążamy ją ciężkim, podrażniającym makijażem i niewłaściwą pielęgnacją. Jak więc ją zregenerować? Dr n. med. Joanna Sułowicz - specjalista dermatolog-wenerolog, lekarz medycyny estetycznej z krakowskiego SCM estetic przedstawia pięć kroków do świeższej, mocniejszej i młodszej skóry!

Usuń zrogowaciały naskórek!

Peelingi mechaniczne wykorzystywane w warunkach domowych pozwalają usunąć martwy naskórek złuszczający się po zbyt długiej ekspozycji na słońce. Zabieg ten sprawi, że skóra stanie się gładka i świeża. Wcierając preparaty pobudzamy produkcję nowych komórek oraz włókien kolagenowych i elastynowych, dzięki czemu skóra staje się jędrna. Złuszczanie poprawia również wygląd naturalnej opalenizny i sprawia, że inne kosmetyki będą się lepiej wchłaniać.

Peelingi warto wykonywać regularnie, nie tylko na twarzy, ale i na całym ciele! Pamiętajmy, że latem eksponujemy większość części ciała na słońce i skóra na nich również wymaga regeneracji!

Silniejsze złuszczanie - peelingi chemiczne z użyciem kwasów lub mikrodermabrazji oferują profesjonalne gabinety. Jak mówi dr n. med. Joanna Sułowicz takie zabiegi pomagają nie tylko pozbyć się zbędnego naskórka, ale również wyrównują strukturę skóry, redukują przebarwiania posłoneczne oraz spłycają blizny potrądzikowe.

Zadbaj o właściwy poziom nawilżenia

Zastosowanie preparatu nawilżającego po peelingu to podstawa, ale deficytów wody w wysuszonej słońcem i wiatrem skórze nie da się uzupełnić w ciągu kilku dni. Przydadzą się więc codzienne aplikacje preparatów zawierających naturalne substancje nawilżające takie jak mocznik, kwas hialuronowy wiążący cząsteczki wody w skórze, wyciąg z aloesu, oraz zatrzymujące wodę w naskórku np. gliceryna, czy sorbitol.

Zdjęcie Aż 35% Polek oczekuje efektów działania kremu już po kilku dniach jego stosowania. / 123RF/PICSEL

Odżyw skórę

Niekorzystne działanie słońca, a także suchego i gorącego powietrza na jakie wystawiamy skórę latem uszkadza również warstwę lipidową naskórka. Odbudować ją pomoże stosowanie kosmetyków uzupełniających struktury lipidowe skóry. Zawierają one m,in. ceramidy, wielonienasycone kwasy tłuszczowe, cholesterol, witaminy (A, E, H, prowitamina B5), składniki odżywcze oraz substancje ochronne.



Zadbaj o regenerację

Promieniowanie UV powoduje degradację kolagenu i elastyny, przez co staje się cienka, mniej jędrna i szybciej się starzeje. Wiele osób to właśnie teraz zauważa pierwsze głębsze zmarszczki i mocniejszą utratę owalu twarzy.

Ekspertka radzi, aby wzmocnić skórę i spowolnić proces starzenia, prewencyjnie warto stosować kosmetyki bogate w antyoksydanty (witaminy C i E, flawonoidy, retinol, koenzym Q10), które neutralizują działanie wolnych rodników i poprawiają kondycję skóry.

Bardzo dobrym zabiegiem regenerującym odwodnioną i poszarzałą skórę, jakiemu można podać się w gabinecie medycyny estetycznej jest mezoterapia igłowa. Zabieg polega na wprowadzeniu odpowiednio dobranych do naszych potrzeb substancji aktywnych pod lub śródskórnie.. Ponadto już sam proces nakłuwania sprawia, że w skórze uruchamiają się mechanizmy naprawcze, umożliwiające jej przebudowę. Oprócz nawilżenia oraz ujędrnienia skóry praktycznie całego ciała, można także w ten sposób poprawić koloryt oraz zmniejszyć obrzęki pod oczami.

Mocniejsze zabiegi takiej jak rf mikroigłowa, która jednocześnie podgrzewa i mikronakłuwa tkankę, czy jesienią stosowanie lasera frakcyjnego, który nie tylko podgrzewa, ale i dodatkowo złuszcza skórę, powodują silną regenerację kolagenu i elastyny. Obkurczają istniejące włóka i uruchamiają proces syntezy nowych. Skóra po takich wyspecjalizowanych zabiegach staje się gładsza, jędrniejsza lepiej napięta i pogrubiona. Nie tylko znikają zmarszczki, ale i poprawia się owal twarzy.

Zdjęcie Jak dbać o cerę? / 123RF/PICSEL

Zredukuj przebarwienia

Wiele osób przywozi z wakacji niechcianą pamiątkę w postaci przebarwień. Opalając się nadmiernie, ryzykujemy powstaniem tych nieestetycznych plam na skórze. Powstają one na skutek oddziaływania promieniowania UV. Skóra broniąc się przed nim produkuje więcej melaniny - barwnika odpowiadającego za kolor skóry. Niestety czasami jego produkcja jest zaburzona, dochodzi do zwiększenia wydzielania barwnika i powstawania plam w postaci przebarwień. Ich rodzajów jest dużo, od tych najmniej problematycznych, drobnych i płytkich w postaci piegów, po najbardziej trudne do usunięcia przebarwienia hormonalne typu melasma. W grupie ryzyka są głównie kobiety, zwłaszcza te które są w ciąży, czy przyjmują antykoncepcję hormonalną.

Można próbować usuwać je domowym sposobem stosując kosmetyki rozjaśniające zawierające witaminę C, oraz substancje hamujące wytwarzanie melaniny. Jeśli taka terapia nie da efektów do 10 tygodni warto odwiedzić gabinet specjalisty. Płytkich przebarwień można się pozbyć za pomocą odpowiednich peelingów. Głębsze i bardziej rozległe zmiany, nierzadko połączone ze zmianami naczyniowymi, będą jednak wymagać użycia laserów. Terapia ta jest jednak długotrwała a jej efekty zależą od przyczyn powstania przebarwień.

