Niedokładne spłukanie włosów - resztki szamponu lub odżywki, które pozostają na włosach sprawiają, że wyglądają one na nieświeże i tworzą lepką warstwę, która szybko zbiera kurz i zanieczyszczenia.

źle dobrany szampon - szampon zawsze powinniśmy dobierać do rodzaju skóry, a nie włosów. Zbyt delikatny szampon może niedostatecznie usuwać nagromadzony brud. Znów kosmetyk zbyt silnie oczyszczający, zawierający w sobie drażniące składniki oczyszczające, może prowadzić do przesuszenia skóry głowy i nadprodukcji sebum. Sprawdź więc dokładnie, jak wygląda i jak zachowuje się twoja skóra głowy po umyciu. Jeśli nie możesz dobrać jednego szamponu postaw na dwa - jeden delikatny do codziennego stosowania i drugi - mocniejszy, którego będziesz używać raz na jakiś czas.