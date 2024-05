Wydłużanie czasu między kolejnymi myciami to nie tylko dyskomfort spowodowany nieestetycznym wyglądem, swędzeniem czy nieprzyjemnym zapachem, ale przede wszystkim ryzyko nabawienia się chorób, za które odpowiedzialne będzie sebum, pot, zanieczyszczenie i namnażające się w tej mieszance mikroorganizmy. Innym mitem jest ten, że częste mycie włosów, które wiąże się z używaniem szamponów, może prowadzić do przesuszenia skóry głowy. Przekonanie to wzięło się jeszcze z czasów kiedy kosmetyki do włosów były nowością i przez wiele lat zawierały w sobie agresywne składniki myjące, które faktycznie prócz tego, że usuwały brud, to działały drażniąco na skórę głowy.