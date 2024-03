Olga Piątkowska — trycholożka — tłumaczy, że głowę należy myć tak często, jak mamy taką potrzebę. Jednak zaleca, aby nie odbywało się to rzadziej niż co 3 dni, ponieważ jest to minimum higieniczne. Istotne jest także to, jaki mamy typ skóry głowy, styl życia, rodzaj pracy i otoczenia, w którym przebywamy. Dla przykładu, jeśli posiadamy suchą lub normalną skórę głowy bez problemów, to spokojnie możemy myć włosy co 3 dni. Natomiast jeżeli nasza skóra szybko się przetłuszcza, to możemy ją myć nawet codziennie lub co drugi dzień.