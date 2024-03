Piękne włosy po zimie - doskonale sprawdzi się stare, dobre olejowanie. Jak to robić?

Olejowanie włosów to popularna metoda pielęgnacji. Stosuje się ją, kiedy włosy i skóra głowy są w kiepskiej kondycji. W zależności o oleju, na który się zdecydujemy, możemy uzyskać różne efekty - każdy ma specyficzne zastosowanie i różne właściwości. Co warto wiedzieć o olejowaniu, jaką metodę olejowania włosów wybrać i na jaki produkt postawić, by uzyskać efekt, który nas zadowoli? Sprawdzamy.