twardość wody - może się okazać, że przyczyną matowienia twoich włosów jest zła jakość wody. Twarda woda zawiera dużą ilość kamienia, który osadza się na włosach, sprawiając, że stają się one szorstkie i pozbawione blasku. Oczywiście nie mamy wpływu na to, jaka woda płynie z naszego kranu. Jeśli jednak jest ona wyjątkowo twarda, lepiej do mycia włosów używać wody przegotowanej. Możesz też założyć na swoim prysznicu specjalny filtr zmiękczający wodę.

temperaturę wody - jeśli nie twardość wody to może temperatura sprawia, że twoje włosy nie wyglądają tak, jakbyś chciała? Ani włosy, ani skóra głowy nie lubią gorącej wody. Nawet jeśli jesteś fanką gorących kąpieli to włosy postaraj się myć letnią wodą

szampon do włosów - pamiętaj, że głównym zadaniem szamponu jest oczyszczenie skóry głowy z nagromadzonego sebum, kurzu i brudu. Kosmetyk ten nie ma jednak właściwości odżywczych czy kondycjonujących. Może za to zawierać silne detergenty, które będą przesuszać włosy. Dlatego wybieraj szampony oczyszczające, ale delikatne w działaniu.

oszczędne stosowanie urządzeń i kosmetyków do stylizacji - nie musisz, a nawet nie powinnaś rezygnować z używania suszarki. Ostatnio udowodnione zostało, że suszenie włosów suszarką przy użyciu chłodnego nawiewu mniej niszczy włosy, niż pozostawienie ich do naturalnego wyschnięcia. Staraj się jednak jak najrzadziej używać prostownicy i lokówki, które bardzo niszczą włosy. Postaraj się też ograniczyć ilość stosowanych produktów do stylizacji, takich jak lakier czy pianka do włosów, które oblepiają je, a dodatkowo często w swoim składzie zawierają wysuszający alkohol.