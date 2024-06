Pięć rzeczy, których nie należy robić z mokrymi włosami. Będą wyglądać fatalnie

Pielęgnacja włosów to nie tylko wybór odpowiednich szamponów i odżywek, ale również właściwie traktowanie mokrych kosmyków po umyciu. Dlaczego to tak ważne? Włosy stają się najbardziej delikatne i podatne na uszkodzenia, gdy są mokre. Niewłaściwe postępowanie może prowadzić do ich łamania, wypadania, a nawet pojawienia się łupieżu. Oto kilka najczęstszych błędów, które popełniamy z mokrymi włosami.