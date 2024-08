Maślanka bogata w witaminy, minerały i kwas mlekowy, jest cennym składnikiem w pielęgnacji włosów. Dzięki zawartości kwasu mlekowego maślanka pomaga utrzymać odpowiedni poziom wilgoci we włosach, co jest kluczowe dla zapobiegania ich przesuszaniu. Kwas mlekowy działa również jako naturalny humektant, który przyciąga wilgoć z otoczenia i wiąże ją we włosach, co sprawia, że stają się one bardziej elastyczne i miękkie.