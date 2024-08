Oliwa od wieków wykorzystywana była nie tylko celach kulinarnych, ale i jako produkt do pielęgnacji urody. Już starożytni Grecy i Rzymianie znali jej niezwykłe właściwości i wiele zastosowań, przez co często nazywana była “płynnym złotem". Przy jej pomocy dbali o cerę, nacierali nią ciało oraz nakładali na włosy. Często też wykorzystywana była w obrzędach religijnych, a niektóre z gatunków oliwy potrafiły być tak cenne, że służyły jako waluta.

Jedną z najistotniejszych kwestii, na którą muszą zwracać uwagę osoby, zajmujące się produkcją oliwy jest to, aby na każdym etapie tłoczenia, a następnie podczas przechowywania, utrzymywana była odpowiednia temperatura, która powinna wynosić od 27 do 32 stopni Celsjusza. Inaczej straci ona swoje cenne właściwości oraz smak.

Oliwa ma niezwykle bogaty skład, dlatego jej zastosowanie w pielęgnacji urody jest tak szerokie. Znajdziemy w niej przede wszystkim nienasycone kwasy tłuszczowe - oleinowy, linolowy i linolenowy, witaminy: A, B, C, D, K, F i E, skwalen, polifenole, sterole, wapń i potas.

Do jej najważniejszych właściwości oliwy możemy zaliczyć działanie:

Oliwa składa sięw 99 proc. z lipidów, których profil jest bardzo zbliżony do składu skóry. To dlatego pod jej wpływem staje się gładka, nawilżona, a ubytki w płaszczu hydrolipidowym zostają odbudowane.

Możemy stosować ją nie tylko jako element wzbogacający naszą dotychczasową pielęgnację. Oliwa sprawdzi się również jako serum pod oczy, odżywka do rzęs i brwi, preparat do demakijażu, a w połączeniu z miodem jako regenerująca maska na usta.

Oliwa to doskonały kosmetyk nie tylko do pielęgnacji skóry twarzy, ale i całego ciała. Oprócz licznych produktów zawierających ją w swoim składzie takich jak kremy, balsamy czy mydła, które bez problemu znajdziemy w drogerii, oliwę możemy również wykorzystać do przygotowania domowych preparatów pielęgnacyjnych.