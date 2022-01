Jakie są przyczyny bólu karku?

Ból karku to tzw. nerwoból. Często towarzyszy mu uczucie drętwienia i mrowienia. Momentami może być dość uciążliwą dolegliwością. Najczęściej jest konsekwencją długotrwałego napięcia mięśni i przeciążenia kręgów kręgosłupa.



Zazwyczaj występuje rano po źle przespanej nocy na niewygodnej poduszce. Ból i drętwienie karku to także skutek długiej pracy przed komputerem, brakiem przerw oraz niepoprawnej pozycji w fotelu. Do przyczyn bólu karku można zaliczyć również stres oraz przeciągi i zawianie np. podczas jazdy samochodem przy odsuniętej szybie. Ból karku może być również wynikiem osłabienia mięśni karku spowodowanego brakiem aktywności fizycznej.

Reklama

Chociaż zazwyczaj ból karku szybko mija, to zdarza się również tak, że nie ustępuje i jest dość uporczywy. W takiej sytuacji warto odwiedzić lekarza.

Czytaj również: "Wypadł mi dysk" - mówią. Co to faktycznie oznacza?

Na jakie choroby może wskazywać ból karku?

Niepozorny ból karku może oznaczać zwyrodnienie kręgosłupa szyjnego. Do przyczyn zalicza się np. urazy komunikacyjne, ale na wystąpienie zwyrodnienia kręgosłupa szyjnego wpływa również podeszły wiek oraz siedzący tryb życia.

Ponadto choroba może być skutkiem codziennych drobnych przeciążeń wynikających z dźwigania ciężkich przedmiotów. Zwyrodnienie kręgosłupa szyjnego objawia się nie tylko bólem karku, ale także bólem głowy oraz drętwieniem barków, ramion, a także rąk.

Zdjęcie Ból karku najczęściej jest konsekwencją długotrwałego napięcia mięśni i przeciążenia kręgów kręgosłupa / 123RF/PICSEL

Inną przyczyną bólu karku może być wypadnięcie dysku, co profesjonalnie określa się wypadnięciem jądra miażdżystego. Objawia się ono silnym, promieniującym bólem aż do rąk, drętwieniem i mrowieniem w obrębie kończyn górnych oraz zesztywnieniem karku. Ponadto występuje obniżenie sprawności precyzyjnych ruchów palców i utrata kontroli nad stawem ramiennym i łokciowym.

Sprawdź: Najczęstsze wady postawy. Tak się kończy zaniedbywanie kręgosłupa





***