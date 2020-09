Wybory są jak kolejne umowy z życiem. Renata W. Lewicka postanowiła wyciągnąć z nich cenne lekcje i napisać swój własny aneks do umowy na życie. Złapała wiatr w żagle, popłynęła w nieznane i zrobiła to – prawniczka napisała i samodzielnie wydała książkę o kobietach.

Zdjęcie Od książki do rozmów parujących myślami, od marzenia do spełnienia - oto nowa, obyczajowa literatura kobieca. Znakomita! /materiały prasowe

A potem okazało się, że istnieje wiele kobiet, które tego po prostu potrzebowały, chociaż wcześniej o tym nie wiedziały. Ta publikacja otworzyła drzwi, za którymi stoją te, które chcą rozmawiać. To one są największą inspiracją do stworzenia autorskiego podcast’u, wokół którego zbiera się społeczność silnych, pełnych energii kobiet, które wierzą we własne możliwości, ale i tych które bardzo chcą uwierzyć i potrzebują inspiracji. Niesamowite, prawda?



Reklama

- Dlaczego napisałam tę książkę? Miałam wielkie szczęście spotkać w swoim życiu wiele inspirujących kobiet, a rozmowy z nimi zadziałały jak lont na moją wyobraźnię. Dlaczego wydałam tę książkę? Wierzę, że każda kobieta ma w sobie siłę i potencjał, aby realizować marzenia, zmienić wszystko, jeśli tego chce, i żyć na własnych warunkach - twierdzi Renata W. Lewicka.



Renata napisała powieść obyczajową o kobietach z krwi i kości. Dlaczego? Ponieważ taka właśnie jest. Twardo stąpa po ziemi, bo po latach pracy w męskim środowisku jej szpilki stały się stabilne jak nigdy dotąd. Świadomość siebie, wykształcenie i doświadczenia są świetnym punktem wyjścia do rozważań nad byciem kobietą we współczesnym świecie. Wie, że ma prawo się na coś zgadzać lub nie, ale tylko pod warunkiem, że zna swoje prawa.



Przemyśleniami chętnie dzieli się z odbiorczyniami w cyklu filmików Legalna kawka na facebook’u. Wymyka się schematom, chce tak poruszać serca czytelniczek, by podczas lektury naprzemiennie się śmiały i wzruszały. Być może w głównych bohaterkach odnajdą też siebie, bo Anka, Aśka, Magda, Baśka i Marta mają cechy, które mogą działać na zasadzie lustra.



- Pisanie jest dla mnie jak filiżanka kawy o poranku. Odrobina przyjemności, taki mały azyl, moment zatrzymania. Tu i teraz. Czas tylko dla mnie. Zanim wpadnę w kołowrotek spraw pilnych, ważnych i niecierpiących zwłoki a twarda rzeczywistość ustawi za mnie wszystkie priorytety - uważa autorka.



Pisarstwo uprawia z zamiłowania, z zawodu jest radczynią prawną i partnerką w jednej z krakowskich kancelarii. Urodziła się i mieszka w Krakowie. Wyznaje zasadę, że jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz też tego dokonać. Prowadzi bloga prawniczego Legal coffee oraz autorską stronę rwlewicka.pl, poświęconą książce "Aneks do umowy na życie". Od kilkunastu lat pomaga klientom przebrnąć przez proces tworzenia i negocjowania umów. Specjalizuje się w prawie związanym z nowymi technologiami oraz prawie autorskim. Jest jednym z dyrektorów i szefów Zarządu Warwick Legal Network, międzynarodowej sieci kancelarii prawniczych zrzeszających ponad 500 prawników z 30 krajów świata.



Przy tym wszystkim pozostaje Renatą, kobietą dla której linia nieba wyznacza granice. O ile takie w ogóle są. gdzieś, tam daleko w przestworzach, a nie tylko w ludzkich umysłach.



"Moment, w którym myślisz, że wszystko się skończyło może okazać nowym początkiem".



Czasem kryzys to najlepsze, co może się zdarzyć. Wiedzą o tym bohaterki książki, które różni niemal wszystko: temperament, styl życia, aspiracje, a łączy nieustanny apetyt na życie. Każda z nich ma za sobą trudne doświadczenia i problemy życia osobistego. Spotkały się po to, aby porozmawiać o najważniejszych sprawach, jakie je dotykają: miłości, bliskości, odwadze i ukrytych pragnieniach. Nie ma tematów tabu, jest za to duża dawka dobrego humoru. Wszystkie są stanu wolnego, ale nie wszystkie mają z tym problem.