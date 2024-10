Spokojna i zrównoważona — dobra przyjaciółka, która bywa nazbyt uparta. Jaką kobietę opisują te cechy?

Gdy do jej życia wkradnie się chaos, traci kontrolę. Ceni sobie spokój i dąży do niego w każdym aspekcie życia. W towarzystwie jest tą, która stara się raczej rozwiązywać spory, niż do nich dążyć. Bywa uparta, co dostrzegają jej najbliżsi. Nie lubi być w centrum uwagi, choć niekiedy marzy o wielkiej karierze. Co więcej można powiedzieć o kobiecie o imieniu Monika? Sprawdź, jakie są jej szczęśliwe liczby i talizmany.