Przed dniem Wszystkich Świętych warto oczyścić przestrzeń w domu z nagromadzonej energii, by przygotować się na duchowy wymiar nadchodzącego święta. Można to zrobić poprzez palenie szałwii, palo santo, kadzideł lub zapalanie świecy.

Wierzy się, że taka praktyka nie tylko oczyszcza przestrzeń z negatywnej energii , ale także wprowadza do domu spokój, harmonię i dobre wibracje. Świecę możemy także palić także w intencji zmarłych, o co dokładnie także chodzi w katolickim wymiarze Wszystkich Świętych.

W tradycji uważa się, że światło świecy jest drogowskazem dla dusz zmarłych i pomaga im znaleźć spokój. Można to zrobić w ciszy, poświęcając chwilę na refleksję, modlitwę lub wspomnienie bliskich. Rytuał ten wprowadza spokój i harmonię, a także pomaga pożegnać się z przeszłością, otwierając miejsce na nowe energie.

Wystarczy umieścić niewielką ilość soli przy drzwiach wejściowych lub na parapetach, co według tradycji stworzy barierę ochronną. Taki rytuał ma na celu odgrodzenie od niepożądanych energii i wprowadzenie spokoju do domu.

Energia 31 października jest wyjątkowa, gdyż zaciera się granica między tym co materialne, a tym co duchowe

W noc z 31 października na 1 listopada można przeprowadzić prosty rytuał manifestacji. Wszystko dlatego, że uznaje się wówczas, iż zaciera się granica między światem materialnym i niematerialnym. To idealna okazja do wysyłania energii i pragnień w stronę świata niematerialnego.

Wystarczy wziąć kartkę papieru i zapisać na niej wszystko, co chcemy przyciągnąć do swojego życia - szczęście, zdrowie, miłość, sukcesy. Następnie należy złożyć kartkę i schować ją pod poduszką, aby spać z nią tej nocy. Rano można kartkę spalić, by symbolicznie "puścić" intencje w świat.