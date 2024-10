Chociaż polska (nie zawsze złota) jesień przyzwyczaiła rodaków do swoich kaprysów, w tym roku może pokazać swoje zmienne oblicze już wraz z nadejściem listopada. Kiedy Polacy tłumnie ruszą bowiem na cmentarze, celebrując w ten sposób dzień Wszystkich Świętych , pogoda w kraju da o sobie znać. Apogeum nadejdzie jeszcze przed piątkiem - a synoptycy już teraz zapowiadają wydanie alertów .

Podczas gdy druga połowa października zaskoczyła Polaków wyjątkowo słoneczną, ciepłą pogodą , wkrótce wiele może się zmienić. Przełom października i listopada w prognozach rysuje się bowiem w szarych barwach - przynosząc drastyczną odmianę. Do Polski zbliża się bowiem głęboki niż z rejonu zachodniej Rosji, niosąc ze sobą nie tylko spadek temperatury , ale również niebezpieczne, silne wiatry . Zacznie się tuż przed 1 listopada.

Silny i porywisty wiatr pojawi się już w czwartek, 31 października. Na początku da o sobie znać szczególnie na Wybrzeżu. Wkrótce, w nocy z czwartku na piątek (31 października na 1 listopada), obejmie już pozostałą część kraju. "W nocy z czwartku na piątek i w piątek (1.11) prognozowane są porywy wiatru z kierunku zachodniego, które w głębi kraju wyniosą do 60-65 km/h, na północy do 75 km/h, a na Wybrzeżu do 85-90 km/h" - przestrzega IMGW.