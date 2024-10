Jest chude i lekkostrawne. Skarbnica żelaza, magnezu i białka. Polecane szczególnie seniorom

Oprac.: Agnieszka Tkacz

Chuda i lekkostrawna. Cielęcina jest delikatnym mięsem, które wiele osób docenia ze względu na smak, strukturę, ale także i właściwości zdrowotne. Rzadko kiedy ją serwujemy, ze względu na to, że uznaje się ją za trudną w obróbce. Pomimo tego warto włączyć ją do swojej diety. Dowiedz się, w jaki sposób możesz to zrobić.