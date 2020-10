Dziewczyny z wypiekami na 4 pory roku

„La dolce vita” – słodkie życie, pełne wyrafinowanych smaków, chce mieć każdy z nas. Kolejna odsłona cukierniczych cudów autorstwa Agaty Stankiewicz i Małgorzaty Nagat otwiera nam ich świat.

Mamy tu inspirowane włoską radością życia panna cottę i "Ferrero Rocher", mamy lekkie, rozpływające się w ustach, przenoszące nas do Hiszpanii serniczki o smaku pinacolady, i wreszcie - mamy też przepisy dzięki którym znowu, jak w dzieciństwie, trafiamy do babcinej kuchni - polskie pączki, szarlotkę czy faworki.



Autorki - Agata prowadząca popularny kanał Sugarlady oraz Małgorzata właścicielka pracowni cukierniczej "Candy Gold" - żonglują pomysłami i recepturami, które poznały podczas licznych podróży po świecie. Każdy z przepisów, jakie nam prezentują, to mieszanka bogatego doświadczenia pasjonatki cukiernictwa, autorskiej fantazji i profesjonalnych zasad pieczenia.



Opinie czytelników i czytelniczek, którzy mają już w domu pierwszą książkę autorstwa Dziewczyn z Wypiekami, potwierdzają, że w kuchennej biblioteczce na pewno warto mieć także tę pozycję.



Agata Stankiewicz − z wykształcenia kosmetolog i fizjoterapeutka. Po godzinach cukiernik-amator. Pieczenia ciast i tortów nauczyła się sama. Cukierniczą wiedzę, opartą na bogatym doświadczeniu, przekazuje na popularnym kanale Sugarlady na Youtubie, tak aby każdy mógł przyrządzić w swojej kuchni coś słodkiego. Uwielbia tworzyć nowe połączenia smakowe. Dla dobrej receptury zużyje kilogramy masła i mąki. Perfekcjonistka. Odważnie przyjmuje każde nowe wyzwanie. Nie ma dla niej nic bardziej fascynującego niż podróże. Nie tylko pod względem krajoznawczym, lecz także kulinarnym. Każda jej podróż to wyprawa w głąb regionalnej kuchni. Z lokalnych, również egzotycznych, smaków i przepisów czerpie inspiracje do swoich wypieków. Prywatnie szczęśliwa żona i psia mama.



Małgorzata Nagat − prowadzi pracownię cukierniczą "Candy Gold", w której na co dzień spełnia się artystycznie i zaskakuje smakiem tworzonych słodkości. Ma grono stałych klientów, powiększające się z każdym wysłanym w świat tortem. Zwyciężczyni drugiej edycji konkursu telewizyjnego dla cukierników-amatorów "Bake off - Ale ciacho!". Uwielbia spędzać czas na łonie natury, która bardzo ją inspiruje. Z podróży garściami czerpie to, co najlepsze. Zjadła pół świata, a nowe pomysły, smaki i aromaty z wypraw przemyca do swoich słodkości. To artystka z wykształcenia i z pasji. Do pieczenia podchodzi bardzo kreatywnie, na nowo odkrywając klasyki, a także tworząc pyszne połączenia smakowe. Prywatnie szczęśliwa narzeczona, podwójna psia mama, która nienawidzi sprzątać i rano wstawać. Ma ogromny zapał i zadatki do niebycia ideałem.