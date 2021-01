Lekarz Ci tego nie powie, Max Skittle

Dlaczego tak długo musimy czekać na wizytę u lekarza, a kiedy już do niej dojdzie, to trwa ona zazwyczaj nie więcej niż 10 minut? Dlaczego medycy tak często się spóźniają? Kto najczęściej przychodzi do przychodni? I co właściwie lekarze w głębi duszy myślą o swoich pacjentach? Max Skittle zabiera nas w szaloną podróż po hermetycznym świecie lekarza pierwszego kontaktu. „Lekarz Ci tego nie powie” w księgarniach od 13 stycznia.

Zdjęcie Okładka książki "Lekarz ci tego nie powie" /materiały prasowe

Wszyscy chodzimy do lekarzy. Zgłaszamy się z grypą, złym samopoczuciem, zmęczeniem, wysypkami oraz całym szeregiem innych dolegliwości. Praca lekarza pierwszego kontaktu to niekończące się pasmo zagadek. Największą jednak z nich jest odpowiedź na pytanie: co lekarz naprawdę wie i naprawdę myśli?

Max Skittle ma 32 lata, jest lekarzem rodzinnym i uwielbia swój zawód. Chociaż czasami nie jest to łatwe. Codziennie w przychodni przyjmuje kilkudziesięciu pacjentów, udziela dziesięciu porad telefonicznych oraz jedzie na co najmniej jedną wizytę domową. Wśród jego pacjentów są dzieci i dorośli, poważnie chorzy i hipochondrycy. W swojej książce ,,Lekarz Ci tego nie powie" postanowił zdradzić, co NAPRAWDĘ myślą lekarze i jak pracują.



Jak wygląda typowy dzień pracy lekarza? Ile godzin pracuje i ile osób dziennie przychodzi do jego gabinetu? Ile czasu w pracy poświęca na samą wizytę pacjenta, a ile na opisywanie wyników badań krwi czy USG? Jak często musi kontaktować się z pracownikami socjalnymi i w jakiej sytuacji jest zmuszony dzwonić do... ZOO? Jaki najdziwniejszy obiekt znalazł w uchu swojego pacjenta i jakie dobre wieści mógł ostatnio przekazać swojej pacjentce?

Autor szczerze (i dowcipnie) opowiada o wszystkim, o czym lekarze nam na co dzień nie mówią - od rozlanych butelek moczu, pacjentów, którzy powinni być hospitalizowani, egzystencjalnych kryzysów po niewyjaśnione ozdrowienia. Z dystansem opisuje codzienne i niecodzienne sytuacje ze swojej pracy. Wyjaśnia, dlaczego może spędzić z pacjentem jedyne dziesięć minut, co sądzi o systemie opieki zdrowotnej, tłumaczy, dlaczego czasami się spóźnia oraz dlaczego nigdy nie należy prosić lekarza o receptę na paracetamol.

Myślałeś, że wiesz, jak wygląda praca lekarza pierwszego kontaktu? Ta książka udowodni ci, w jak dużym byłeś błędzie.



"Trzy minuty do rozpoczęcia dyżuru... Moje spodnie wciąż nie są suche. Tymczasem zauważam, niestety, że kwiat w doniczce, którym moja żona Alice przystroiła gabinet, jest bezwzględnie suchy - to taki niepożądany przykład yin i yang. Nie całkiem pozytywny sygnał dla moich klientów: oto wasz doktor, wprawdzie nie potrafi utrzymać przy życiu roślinki z supermarketu za 5,99 funta, ale będzie próbował to zrobić z wami..." - fragment książki