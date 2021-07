Brak wody dla zwierząt. Szokująca decyzja w Zduńskiej Woli

Sprawa została nagłośniona na facebookowym profilu "W imieniu zwierząt i przyrody - głosem adwokata" przez prawniczkę i aktywistkę-Karolinę Kuszlewicz.

Tego się nawet nie da skomentować w kontekście faktu, jak krytycznie ważny jest dostęp zwierząt do wody w środku lata, gdy temperatura sięga ponad 30 stopni.

Wyniki przeprowadzonej ankiety wskazują, że tylko jedna osoba była za dostępem zwierząt do wody, natomiast 9 osób się temu sprzeciwiło. Spółdzielnia mieszkaniowa podjęła decyzję, że wszelkie pojemniki będą usuwane, co w konsekwencji pozbawi zwierzęta dostępu do wody.

„Siła patologii rośnie”

Do zajścia w Zduńskiej Woli odniósł się Leszek Miller. We wpisie wyraźnie daje do zrozumienia, że nie zgadza się z podjętą decyzją.



Podobne zdanie na ten temat ma Karolina Kuszlewicz, która w audycji "Popołudnie Radia TOK FM" powiedziała:

Zwierzęta źle znoszą upał

W upalne dni zwierzęta bardzo szybko tracą wodę z organizmu. W związku z tym konieczne jest to, by mogły ją stale uzupełniać. Wszystko po to, by nie doprowadzić do odwodnienia. Należy pamiętać również o ptakach, które nie mają łatwego dostępu do wody.

Ustawa o ochronie zwierząt to prawo powszechnie obowiązujące. Regulamin nieruchomości nie może być sprzeczny z prawem powszechnie obowiązującym. Humanitarne traktowanie uwzględnia potrzeby zwierząt. Podstawową potrzebą jest dostęp do wody w upały. Karolina Kuszlewicz

