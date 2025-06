Sympatyczny gość w ogrodzie, czyli charakterystyka orlika ogrodowego

Orlik ogrodowy (Aquilegia cultorum), zwany też orlikiem mieszańcowym to niezwykle dekoracyjny okaz, który zachwyca różnorodnością barw i charakterystycznym kształtem kwiatów. Jest hodowlanym gatunkiem rośliny, powstałym ze skrzyżowania orlika pospolitego (typowego dla krajobrazów górskich i leśnych) z innymi gatunkami orlików.

Należy do rodziny jaskrowatych i coraz częściej znajduje zastosowanie w ogrodach nie tylko jako ozdobny egzemplarz, ale także roślina odstraszająca ślimaki.

Kolorowe kielichy zachwycają ogrodników

W zależności od odmiany orlik ogrodowy osiąga od 30 do 60 cm wysokości. Niższe odmiany mogą stać się atrakcyjnym uzupełnieniem skalniaka. Dzwonkowate kwiaty pojawiające się od maja do lipca z tyłu płatków mają charakterystyczne ostrogi. Niektórym przywodzą na myśl orle szpony - stąd nietuzinkowa nazwa rośliny. W zależności od odmiany orlik będzie cieszyć oczy płatkami w różnych kolorach. Od białych, poprzez różowe i fioletowe, aż do niebieskich.

Z kolei kształt liści może kojarzyć się z pietruszką. Miewają szarawy lub niebieskawy nalot, co czyni całą roślinę niezwykle atrakcyjną.

Kolorowe płatki orlika wyglądają bardzo dekoracyjnie 123RF/PICSEL

Czy orlik ogrodowy jest wieloletni?

Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Orlik to roślina wieloletnia. Po posadzeniu będzie zdobić ogród przez wiele sezonów. Mimo że poszczególne egzemplarze żyją zwykle dwa-trzy lata, orlik bardzo łatwo się rozsiewa. Dzięki temu może z roku na rok pojawiać się w nowych miejscach, tworząc efekt naturalnego, romantycznego ogrodu.

Uprawa orlika - gdzie sadzić i jak pielęgnować?

Długie i efektowne kwitnienie przypada na wiosnę i wczesne lato. Właśnie wtedy orlik ogrodowy zachwyca bogatą paletą kolorów i ciekawym kształtem kwiatów. Chcesz, by ogród zyskał naturalistyczny i romantyczny charakter? Z tym okazem będzie to wyjątkowo proste, ponieważ orlik ogrodowy nie ma wysokich wymagań.

Najdłużej kwitnie na stanowisku półcienistym, choć poradzi sobie także w słońcu. Lubi glebę żyzną, przepuszczalną i lekko wilgotną. W uprawie orlika ważne jest unikanie ciężkiego, podmokłego podłoża - takie warunki prowadzą do gnicia korzeni. W czasie suszy wymaga umiarkowanego podlewania. Po przekwitnięciu warto przyciąć kwiatostany, by pobudzić roślinę do ponownego kwitnienia i ograniczyć niekontrolowane rozsiewanie.

Ślimaki będą trzymać się na dystans

Orlik ogrodowy zalicza się do roślin odpornych na ślimaki. Liście rośliny zawierają substancje, które nie są atrakcyjne dla mięczaków. Te właściwości czynią go dobrym wyborem do ogrodów, gdzie problemem są szkodniki niszczące inne okazy ozdobne. Zapach rośliny działa odstraszająco na ślimaki, więc nie dość, że sama rzadko pada ofiarą tych nieproszonych gości, to pomoże także w ochronie innych kwiatów.

Jakie storczyki rosną w Polsce? Polsat News