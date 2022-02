Co to NFT? Jak działa? Gdzie kupić NFT?

Co to NFT?

Jak stworzyć NFT?

Jak kupić NFT?

Przykłady NFT

NFT nie jest technologią ani nową, ani też odkrywczą czy przełomową. Wykorzystuje metody zabezpieczeń znane już od dawna w tworzeniu i obrocie kryptowalut. Dlaczego więc wszyscy ostatnio o niej mówią i nagle stała się modna? Oczywiście chodzi o pieniądze. Ale po kolei.



Co to NFT, w kilku prostych zdaniach?

Zacznijmy od rozwinięcia skrótu NFT. To akronim Non-Fungible Token, czyli po polsku "niewymienialny token". W tym przypadku słowo "token" oznacza po prostu plik cyfrowy. A skąd ta niewymienialność i po cóż nam ona potrzebna?

Każde pojedyncze NFT tworzy duet, w którego skład wchodzi plik (najczęściej graficzny, ale zasadniczo może być to dowolny rodzaj) oraz certyfikat potwierdzający autentyczność i niepowtarzalność tego właśnie pliku. Później sam plik może być powielany i kopiowany nieskończoną liczbę razy, ale certyfikat pozostaje jeden, na zawsze przypisany do “autentycznego" pliku.

W rzeczywistym świecie mamy do czynienia z sytuacją identyczną w świecie handlu dziełami sztuki. Na świecie są dziesiątki lepszych lub gorszych reprodukcji Śniadania na trawie Maneta, ale oryginał jest jeden i znajduje się w Muzeum d’Orsay w Paryżu. Koniec i kropka — nie mogą istnieć dwa autentyczne i identyczne oryginały. Jednak mimo wszystko genialny fałszerz mógłby pokusić się o stworzenie kopii, która mogłaby zwieść wszystkich. W przypadku NFT jest to niemożliwe. Wszystko dzięki technologii blockchain.



NFT - jak stworzyć taki token?

Blockchain, czyli łańcuch bloków, to technologia, dzięki której istnieją kryptowaluty i możliwy jest handel nimi. W największym, dość barbarzyńskim skrócie, jej działanie polega na tym, że każda "moneta" kryptowaluty połączona jest z kolejnymi na zasadzie łańcucha. Każde z jego ogniw kontroluje autentyczność wszystkich innych, oraz swoją własną drogę przez portfele inwestorów. By łańcuchu pojawiła się kolejna "moneta", należy ją "wykopać", czyli wykonać niesamowicie skomplikowany proces obliczeń kryptograficznych. Każda próba ingerencji w łańcuch, wprowadzenie do niego jakiejkolwiek zmiany zostanie od razu ujawniona przez resztę jego ogniw — z tego też powodu, np. "drukowanie fałszywych bitcoinów" w praktyce jest niemożliwe.

Certyfikat NFT działa na identycznej zasadzie, jedynie z tą różnicą, że przypisany jest do niego dodatkowy plik.



NFT jak zacząć kupować?

Jak można wejść w posiadanie tokenu NFT? Służą do tego giełdy kryptowalut, a także platformy przygotowane specjalnie z myślą o handlu wyłącznie NFT. Można je znaleźć, wpisując po prostu zapytanie do wyszukiwarki. Zwłaszcza gdy wiesz już co to NFT.



Przykłady tokenów NFT

grafika

mem

plik dźwiękowy

plik wideo

animacja

wirtualny awatar

przedmiot, którego możemy używać w grze

karta kolekcjonerska

klip muzyczny

***



