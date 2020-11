Czym jest rachunek oszczędnościowy?

Rachunek oszczędnościowy to oprocentowane konto przeznaczone do gromadzenia i pomnażania pieniędzy. Ile można zarobić na koncie oszczędnościowym? Dla-czego warto je założyć? Jakich błędów unikać, wybierając „to jedyne”?

Zdjęcie / materiały promocyjne

Konto oszczędnościowe to jeden z najpopularniejszych produktów bankowych. Jak wynika z danych udostępnionych przez PRNews na koniec II kwartału 2019 roku ankietowane banki prowadziły w sumie 7 087 567 takich rachunków, więc jeśli go nie posiadasz - warto pomyśleć o jego założeniu - albo przyjrzeli się warunkom na posiadanym rachunku.

Rachunek oszczędnościowy — skuteczny sposób na bezpieczne oszczędzanie

Konto oszczędnościowe to oprocentowany rachunek służący do gromadzenia i pomnażania kapitału. Użytkując taki rachunek, możesz zasilać go w dowolnych odstępach czasu, dowolnymi kwotami. Każda zgromadzona na koncie złotówka generuje zysk zależny od wysokości oprocentowania.

Konto oszczędnościowe — dla kogo?

Rachunek oszczędnościowy to produkt stworzony z myślą o osobach, które:

rozpoczynają swoją przygodę z oszczędzaniem. Otwierając taki rachunek, wyrobią zdrowe nawyki finansowe;

chcą mieć nieograniczony dostęp do oszczędności. Konto oszczędnościowe zapewnia stały dostęp do pieniędzy. Jeśli wypłacisz określoną część zgromadzonej kwoty, pozostałe środki wciąż będą dla ciebie pracować;

szukają bezpiecznego zysku. Zgromadzone na koncie oszczędnościowym środki są w pełni bezpieczne. Jeśli pewny zysk jest dla ciebie priorytetem, założenie rachunku oszczędnościowego okaże się strzałem w dziesiątkę.

Na co zwrócić uwagę, wybierając konto oszczędnościowe?

Głównym (choć nie jedynym) kryterium wyboru rachunku oszczędnościowego powinno być oprocentowanie. W końcu im wyższe odsetki, tym wyższy zysk.

Ważne: czasem zdarza się, że banki podają atrakcyjną wysokość oprocentowania obowiązującą jedynie dla określonego salda lub konkretnego okresu. Wybierając konto, koniecznie zapoznaj się z tabelą opłat i prowizji oraz szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad oprocentowania.

Zanim podpiszesz umowę z bankiem, zwróć także uwagę na: