Gry imprezowe: osiem propozycji, które rozruszają każde towarzystwo

Krótsze dni, brak słońca, częste opady deszczu, niskie temperatury... Jesień zdecydowanie nie sprzyja dobremu nastrojowi. Sprzyja natomiast domówką oraz imprezom z przyjaciółmi i znajomymi. To nie tylko okazja do integracji i przedyskutowania gorących tematów, ale przede wszystkim do wspólnej zabawy i śmiechu. A nic tak nie urozmaica spotkań, jak planszówki. Co więcej, potrafią one rozruszać zasiedziałe towarzystwo, a nawet... uratować przyjęcie.

Wspólną cechą gier imprezowych są proste zasady, zachęcające do kreatywności wyzwania i prowokujące salwy niewymuszonego śmiechu zadania. Nie bez powodu planszówki od dłuższego czasu przeżywają w naszym kraju prawdziwy renesans popularności. Jakie wybrać?

Eksplodujące Kotki

Eksplodujące Kotki to gra, której nie trzeba reklamować. Za siebie mówi bowiem fakt, iż swego czasu był to najchętniej wspierany projekt na platformie Kickstarter - ponad 200 tys. fanów planszówek z całego świata zebrało niemal dziewięć milionów dolarów. W efekcie imponującej zbiórki powstała gra, która szybko stała się największym bestsellerem spośród produkcji, które powstały w ramach kampanii crowdfundingowych. Co złożyło się na tak wielki sukces? Naturalnie nasuwającą się odpowiedzią na to pytanie będą... kotki, bowiem fanów tych zwierzaków nie brakuje. Eksplodujące Kotki mają jednak do zaoferowania dużo więcej, choćby to, iż z każdą kolejną rozgrywką zabawa staje się jeszcze bardziej wciągająca i emocjonująca. Nie może być inaczej, wszak mamy do czynienia z pomysłową odmianą rosyjskiej ruletki, gdzie gracze ciągną po jednej karcie, aż w końcu ktoś wylosuje eksplodującego kota. A im mniej kart w talii, tym większe ryzyko!

Odjechane Jednorożce

Odjechane Jednorożce są dokładnie takie, jak sugeruje nazwa - odjechane i gwarantujące mnóstwo śmiechu. Dobry humor każdy z uczestników będzie miał już na początku zabawy, gdyż... otrzyma kartę jednorożca. Następnie zadanie polega na budowie własnej, unikalnej armii, na którą składać się będą te fikcyjne stworzenia. Liczy się czas oraz wykorzystywanie wszystkich nadarzających się okazji. Dostępna w sklepie Rebel wersja Odjechanych Jednorożców to już druga edycja, wzbogacona o nowe karty oraz zawierająca przystępniej napisaną instrukcję.

Podaj dalej!

Podaj dalej! to gra przypominająca głuchy telefon. Różnica jest jednak jedna: to rysowany głuchy telefon. Największa zaleta tej formy zabawy, czyli integracja między uczestnikami, pozostaje niezmienna. A to oznacza, że Podaj dalej! idealnie nadaje się na imprezę, zwłaszcza w grupie, która jeszcze nie do końca się zna i trzeba w jakiś sposób przełamać lody. Gra opiera się na ciągu skojarzeń (ponad 1700 haseł!), a to oznacza, że nie raz i nie dwa dojdzie do zabawnej pomyłki, która rozbawi nawet największego imprezowego ponuraka.

Wiem lepiej

Wiem lepiej to z kolei propozycja dla osób, które lubią rywalizować. Ta karciana gra quizowa z pewnością przypadnie do gustu wszystkim tym, którzy uwielbiają oglądać telewizyjne teleturnieje i sprawdzać swoją wiedzę. To jednak nie tylko odpowiadanie na pytania, ale również szereg realnie wypływających na przebieg zabawy urozmaiceń, jak choćby możliwość dobierania odpowiedniej w danej chwili taktyki. Wiem lepiej to z jednej strony świetna zabawa, z drugiej - szansa na zdobycie bogatej wiedzy z najróżniejszych dziedzin. A kto powiedział, że na imprezie nie można łączyć przyjemnego z pożytecznym?

Top 10

Top 10 to wymagająca współpracy i kreatywności gra w skojarzenia. Jednocześnie może w niej brać udział aż dziewięć osób, co czyni ją idealną propozycją na imprezy. Pomyłki mają tu swoje konsekwencje (ale uspokajamy: zabawne), a wspólne dążenie do zwycięstwa potrafi podnieść ciśnienie nawet najbardziej spokojnym uczestnikom i z pewnością rozrusza każde znudzone towarzystwo.

Dylematy

Jeszcze więcej osób, bo aż 15, może jednocześnie bawić się w grze Dylematy. Choć moralne wybory i niejednoznaczne decyzje nie brzmią jak przepis na dobrą zabawę - nic bardziej mylnego! Zwłaszcza jeśli znudziły się wam tradycyjne planszówki i szukacie czegoś oryginalnego. Mocno przekorne jest również ostrzeżenie producentów gry: "rozgrywka grozi utratą znajomych". Dacie się sprowokować i podejmiecie wyzwanie?

Kasa i Spluwy

Czy można źle się bawić przy grze, która nazywa się Kasa i Spluwy? To oczywiście pytanie retoryczne. Nie bez powodu gra ta cieszy się niesłabnącą popularnością od 2005 r. W sklepie Rebel dostępna jest druga edycja, wprowadzająca szereg poprawek do zasad i oferująca więcej elementów do zabawy. Podczas grania trzeba się jednak liczyć z tym, że zwrócicie na siebie uwagę - trudno nie zauważyć osób, które mierzą do siebie z piankowych pistoletów i co chwilę wybuchają głośnym śmiechem.

Buła, Pizza, Kot, Ser, Koza

Buła, Pizza, Kot, Ser, Koza to gra tak szalona, jak jej nazwa. Spodoba się wszystkim, którzy szukają gry głośnej i dynamicznej, ale też takiej, która wymaga nieustannego skupienia. Buła, Pizza, Kot, Ser, Koza nie wybacza bowiem choćby krótkich momentów oderwania się od zabawy. A nieustanne spoglądanie przez uczestników gry na smartfony może zepsuć najlepszą imprezę, prawda? W przypadku gry Buła, Pizza, Kot, Ser, Koza nie ma takiego ryzyka.



