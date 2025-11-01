Wielu z nas czeka z niecierpliwością na ten czas. Obiecujemy sobie, że wreszcie postawimy na siebie, zaczniemy realizować marzenia, odpoczniemy, zajmiemy się grodem, podróżowaniem, będziemy mieć dużo czasu dla przyjaciół. A jak to wygląda w praktyce?

Jak to jest z tobą? Najbliżej ci osobowością do podróżnika czy domatora? Wszędzie cię pełno, czy wolisz poczytać w zaciszu własnego ogródka?

Odpowiedz na pięć pytań i poznaj swoją "emerytalną osobowość"

1. Gdy budzisz się rano, to najczęściej...

A) Sprawdzasz pogodę i planujesz wycieczkę

B) Zastanawiasz się, co przygotować wnukom na obiad

C) Masz już rozpisane zajęcia: joga, basen, nordic walking

D) Robisz kawę, gazetę i... cisza

2. Jak wyglądają twoje tygodnie na emeryturze?

A) Co tydzień inne miasto albo wyjazd

B) Rodzina, dom, spotkania z dziećmi

C) Warsztaty, zajęcia, wolontariat

D) Powolne życie, dużo książek i własnych myśli

3. Twoje ulubione powiedzenie na temat starości to:

A) "Nigdy nie jest za późno na nowe przygody"

B) "Rodzina to wszystko"

C) "Człowiek uczy się całe życie"

D) "W końcu mam czas dla siebie"

4. Gdy myślisz o przyszłości, to...

A) Planujesz podróż życia

B) Marzysz o jeszcze większej rodzinie

C) Chcesz pomagać innym i być aktywny/a

D) Cieszysz się spokojem i wolnością

5. Twoje motto na ten etap życia:

A) "Zwiedzić jak najwięcej!"

B) "Być blisko bliskich"

C) "Rozwijać się, dopóki się da"

D) "Docenić każdą chwilę"

Wielu seniorów żałuje odbycia zbyt małej ilości podróży. Radzą młodszym, by korzystać z takich okazji, gdy tylko się da 123RF/PICSEL

Poznaj wyniki testu

Najwięcej A: Podróżnik

Masz w sobie niespokojnego ducha. Mapa, walizka i plecak to Twoi przyjaciele. Każdy dzień to nowa trasa i nowa przygoda.

Najwięcej B: Rodzinna Dusza

Twoim centrum jest dom i bliscy. Gotujesz, wspierasz, słuchasz. Jesteś sercem rodziny.

Najwięcej C: Aktywny społecznik

Działasz! Pomagasz, ćwiczysz, uczysz się. Emerytura to dla Ciebie czas aktywności i rozwoju.

Najwięcej D: Introwertyk

Lubisz święty spokój. Książka, cisza, brak pośpiechu. Jesteś swoim najlepszym towarzyszem.

Pamiętaj, że to tylko zabawa i sposób na refleksję nad tym, jak lubisz spędzać czas. Niezależnie od wyniku, najważniejsze jest, abyś czuł/a się dobrze ze sobą i realizował/a swoje potrzeby oraz marzenia. Emerytura to twój czas. Korzystaj z niego na swój sposób.

