Jakim emerytem jesteś? Sprawdź, co mówi o tobie twój styl życia po 60.
Emerytura to nie koniec, to nowy rozdział. A jaki styl życia wybierasz na tym etapie? Sprawdź w krótkim quizie, jakim typem emeryta jesteś i co to mówi o Twoich priorytetach, potrzebach i ukrytych marzeniach.
Wielu z nas czeka z niecierpliwością na ten czas. Obiecujemy sobie, że wreszcie postawimy na siebie, zaczniemy realizować marzenia, odpoczniemy, zajmiemy się grodem, podróżowaniem, będziemy mieć dużo czasu dla przyjaciół. A jak to wygląda w praktyce?
Jak to jest z tobą? Najbliżej ci osobowością do podróżnika czy domatora? Wszędzie cię pełno, czy wolisz poczytać w zaciszu własnego ogródka?
Odpowiedz na pięć pytań i poznaj swoją "emerytalną osobowość"
1. Gdy budzisz się rano, to najczęściej...
A) Sprawdzasz pogodę i planujesz wycieczkę
B) Zastanawiasz się, co przygotować wnukom na obiad
C) Masz już rozpisane zajęcia: joga, basen, nordic walking
D) Robisz kawę, gazetę i... cisza
2. Jak wyglądają twoje tygodnie na emeryturze?
A) Co tydzień inne miasto albo wyjazd
B) Rodzina, dom, spotkania z dziećmi
C) Warsztaty, zajęcia, wolontariat
D) Powolne życie, dużo książek i własnych myśli
3. Twoje ulubione powiedzenie na temat starości to:
A) "Nigdy nie jest za późno na nowe przygody"
B) "Rodzina to wszystko"
C) "Człowiek uczy się całe życie"
D) "W końcu mam czas dla siebie"
4. Gdy myślisz o przyszłości, to...
A) Planujesz podróż życia
B) Marzysz o jeszcze większej rodzinie
C) Chcesz pomagać innym i być aktywny/a
D) Cieszysz się spokojem i wolnością
5. Twoje motto na ten etap życia:
A) "Zwiedzić jak najwięcej!"
B) "Być blisko bliskich"
C) "Rozwijać się, dopóki się da"
D) "Docenić każdą chwilę"
Poznaj wyniki testu
- Najwięcej A: Podróżnik
Masz w sobie niespokojnego ducha. Mapa, walizka i plecak to Twoi przyjaciele. Każdy dzień to nowa trasa i nowa przygoda.
- Najwięcej B: Rodzinna Dusza
Twoim centrum jest dom i bliscy. Gotujesz, wspierasz, słuchasz. Jesteś sercem rodziny.
- Najwięcej C: Aktywny społecznik
Działasz! Pomagasz, ćwiczysz, uczysz się. Emerytura to dla Ciebie czas aktywności i rozwoju.
- Najwięcej D: Introwertyk
Lubisz święty spokój. Książka, cisza, brak pośpiechu. Jesteś swoim najlepszym towarzyszem.
Pamiętaj, że to tylko zabawa i sposób na refleksję nad tym, jak lubisz spędzać czas. Niezależnie od wyniku, najważniejsze jest, abyś czuł/a się dobrze ze sobą i realizował/a swoje potrzeby oraz marzenia. Emerytura to twój czas. Korzystaj z niego na swój sposób.
