Dzień bez kawy, dniem straconym?

Jesteś osobą dynamiczną, ambitną i konkretną. Wiesz, czego chcesz i nie boisz się po to sięgnąć. Twoja energia jest intensywna i skoncentrowana. Potrafisz działać szybko, skutecznie i z determinacją. Masz silny wpływ na otoczenie. Ludzie czują, że można na tobie polegać. Cenisz sobie niezależność i nie lubisz stagnacji. Jednak czasem działasz zbyt impulsywnie i trudno ci się zatrzymać, jakbyś żył na ciągłych "wysokim obrotach". Twoja słabość to brak umiejętności odpoczywania, który kojarzysz z marnowaniem czasu. Mimo to twoja energia potrafi zarażać innych i często jesteś siłą napędową całego zespołu.

Napój spokoju - zielona herbata

Masz w sobie energię równowagi i uważności. Działasz spokojnie, ale konsekwentnie. Nie pędzisz, bo wiesz, że tempo nie zawsze oznacza skuteczność. Lubisz mieć czas na przemyślenie decyzji. Obserwujesz więcej, niż mówisz i często wyciągasz bardzo trafne wnioski. Ludzie postrzegają cię jako zrównoważonego. Twoja obecność uspokaja, choć w środku masz bardzo bystry umysł i potrafisz działać, kiedy trzeba. Twoja słabość to niechęć do ryzyka i czasem zbyt długo analizujesz, zamiast działać. Twoja energia płynie spokojnym nurtem, jak rzeka, która w końcu zawsze dopływa do celu.

Wolę klasyczną herbatę z cytrynką

Masz w sobie energię rozsądku i tradycji. Jesteś osobą praktyczną, przywiązującą wagę do sprawdzonych rozwiązań. Wolisz znane ścieżki niż niepewne eksperymenty, ale potrafisz być elastyczny, gdy sytuacja tego wymaga. Twoja siła tkwi w wytrwałości. Nie musisz być najszybszy, ale na pewno dojdziesz tam, gdzie chcesz. Ludzie postrzegają cię jako stabilnego i godnego zaufania. Masz w sobie też lekkość i potrafisz dodać "świeżości" nawet najbardziej ponuremu dniu. Czasem jednak przywiązanie do schematów sprawia, że trudno ci się odnaleźć w nowym środowisku. Twoja energia to połączenie zdrowego rozsądku z odrobiną subtelnego uroku.

Na rozpoczęcie dnia matcha?

Twoja energia jest refleksyjna, duchowa i ukierunkowana na rozwój. Jesteś osobą poszukującą - siebie, sensu, równowagi. Cenisz rytuały, estetykę i głębsze znaczenia. Nie boisz się samotności, bo wiesz, że to właśnie ona często daje największe odpowiedzi. Masz w sobie spokój, ale i siłę wewnętrzną. Potrafisz przejść przez trudne momenty i wyjść z nich mądrzejszy. Ludzie często mówią, że mają do ciebie zaufanie i czują, że jesteś obecny naprawdę. Twoją słabością może być zbytnie skupienie na duchu kosztem ciała. Zdarza ci się zapomnieć o prostej radości bycia tu i teraz. Twoja energia jest cicha, ale głęboka.

Przed spaniem - tylko kakao

Masz w sobie energię radości, sentymentu i potrzeby bezpieczeństwa. Cenisz sobie przytulność, bliskość i drobne przyjemności, które dla wielu są banalne, ale dla ciebie mają głębokie znaczenie. Masz dziecięcą duszę i potrafisz się cieszyć małymi rzeczami, wzruszać i dawać innym ciepło. Twoja obecność koi, jesteś osobą, przy której łatwo się otworzyć. Masz ogromną empatię, ale czasem bierzesz na siebie zbyt wiele cudzych emocji. Twoją słabością może być unikanie trudnych tematów. Wolisz zawinąć się w koc niż wejść w konfrontację. Twoja energia to ciepło domowego światła nie krzyczy, ale przyciąga.

