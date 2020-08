Na straży porządku

W dobie pandemii przestrzeganie obostrzeń jest wyrazem troski o zdrowie własne i innych. Skłonienie ludzi do respektowanie nakazów i zakazów w tej kwestii jest sporym wyzwaniem. Osoby za to odpowiedzialne imają się różnych sposobów, by osiągnąć zamierzony cel. Czasem są to metody zabawne, a czasem przerażające.

Metoda ewangelizacyjna



Ray Cannata (51 l.), pastor kościoła prezbiteriańskiego w Nowym Orleanie, postanowił w nietypowy sposób zachęcić swoich parafian do zachowywania dystansu społecznego. W lipcu w jego kościele mogło modlić się 250 osób, zajmując co drugą ławkę.

Pomysłowy duchowny pragnął zapewnić wiernym nie tylko bezpieczne warunki do przeżywania nabożeństwa, ale i dostarczyć trochę dobrego humoru, który jest bezcenny w trudnych czasach. Na siedzeniach wyłączonych z użytkowania zamieścił fragmenty z Biblii z zabawnymi komentarzami. "Zacheusz wspiął się na sykomorę, żeby mieć lepsze miejsce, ale tu lepiej nie siadaj".



"Kiedy Abraham miał 100 lat urodził mu się syn Izaak, gdyby tu był i tak nie mógłby siedzieć z tej ławce".

"Przygotowałem miejsce dla ciebie", ale nie chodziło o tę ławkę.