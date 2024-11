Niecodzienny widok nad Bałtykiem. Na plażach znów zrobiło się tłoczno

Zimowa aura nad Bałtykiem przyciągnęła tłumy na plażę w Mielnie, gdzie odbyło się tradycyjne wydarzenie inaugurujące sezon morsowania. "Mroźna studniówka", bo o niej mowa, zgromadziła setki entuzjastów zimnych kąpieli, którzy przybyli, by zanurzyć się w lodowatej wodzie i rozpocząć odliczanie do Międzynarodowego Zlotu Morsów. A to dopiero początek sezonu morsowania. Zobaczcie, co jeszcze czeka w tym roku miłośników zimnej wody.