Jak wynika z opisu tradycyjnych, czarnych gołąbków krużewnickich , powinny one posiadać gładką powierzchnię, a także regularny, podłużny kształt o długości 6-10 cm i średnicy ok. 4-6 cm . Gołąbki krużewnickie charakteryzują się również szarym kolorem na zewnątrz i ciemnobrązowym w przekroju. Ich smak powinien być łagodny, z wyczuwalnym zapachem gryki .

Z kapusty odcinamy głąb, umieszczamy kapustę w naczyniu i obgotowujemy przez ok. 5 minut. Wyłączamy moc pod naczyniem i kapustę zostawiamy w gorącej wodzie przez 30 minut . Po ostudzeniu delikatnie oddzielamy liście, zwracając uwagę, by ich nie uszkodzić.

Do naczynia wlewamy wodę, solimy, dodajemy pół szklanki oleju i gotujemy kaszę. Po ugotowaniu kaszę studzimy i przekładamy do naczynia z ziemniakami, cebulką i wędzonką. Do tego samego naczynia dodajemy przeciśnięty przez praskę czosnek, jajka, doprawiamy do smaku pieprzem i solą. Całość bardzo dokładnie mieszamy, by wszystkie składniki się połączyły.