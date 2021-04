"Porażający widok". Wszyscy mówią o zdjęciu 4-latki

Dziewczynkę sfotografowano w momencie, kiedy jadła obiad. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że chodzi o jedyny ciepły posiłek w ciągu dnia, a wszystko rozgrywa się na ulicy. Ten kadr ma wstrząsnąć naszymi sumieniami.

Zdjęcie Gdyby nie pomoc ludzi dobrej woli, dziewczynka chodziłaby głodna / twitter.com/TonyWal15180554 / archiwum prywatne

Myśląc o bezdomności, wyobraźnia najczęściej podpowiada nam obraz dorosłego mężczyzny w brudnych ubraniach, który roznosi wokół siebie woń alkoholu. W rzeczywistości to jednak zjawisko o wiele szersze, które nie zna płci oraz wieku. Nie wszystkich zgubiło uzależnienie. Na ulicach żyją także kobiety oraz ich dzieci, choć z różnych powodów są mniej widoczne.

Z badań przeprowadzonych w 2015 roku przez Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że takich małoletnich Polaków jest ok. dwóch tysięcy. Przynajmniej co czwarty pozostaje poza systemem i nie mieszka w finansowanym przez państwo ośrodku. W skali całego świata mówimy wręcz o milionach podobnych historii.

Problem pojawia się pod każdą szerokością geograficzną. Także w najbogatszych i najlepiej rozwiniętych państwach świata, ale często przymykamy na niego oczy.

Jedno zdjęcie może pomóc to zmienić. Poruszający kadr z Dublina zszokował tysiące internautów i trafił na czołówki międzynarodowych mediów. Jego bohaterką jest mała dziewczynka jedząca obiad, a moment uwiecznił wolontariusz serwujący jedzenie biednym Irlandczykom.

Siedząca na skrzynce 4-latka spożywa właśnie jedyny ciepły posiłek w ciągu dnia. Wprost z plastikowego pojemnika i w otoczeniu walających się po chodniku śmieci. "Tak nie powinno być!" – nie kryją oburzenia komentatorzy.

Żaden maluch nie powinien znaleźć się w takiej sytuacji tylko dlatego, że nie ma miejsca, które może nazwać swoim domem. Wstyd dla rządzących

- czytamy we wpisie Tony’ego Walsha, jednego ze współzałożycieli fundacji wspomagającej bezdomnych.

"Porażający widok", "skandal", "odbieranie godności" – to frazy najczęściej pojawiające się w wypowiedziach internautów. Z irlandzkich statystyk wynika, że ponad 8 tysięcy obywateli tego kraju nie ma dachu nad głową. Więcej niż co czwarty z nich to małoletni.

