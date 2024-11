Czym jest osobowość narcystyczna i jak ją rozpoznać?

Przede wszystkim warto zdać sobie sprawę kim jest narcyz i co do wyróżnia. Według powszechnej definicji narcystyczne zaburzenie osobowości to stan psychiczny, który cechuje się przesadnym poczuciem własnej wartości, potrzebą uwielbienia, brakiem empatii oraz skłonnością do manipulacji. Osoby o takich cechach pragną więc być w centrum uwagi i oczekują, że inni dostosują się do nich oraz ich wizji świata.

Dla psychologów narcyz to z kolei ktoś, kto chętnie przyjmie komplementy, ale nie będzie w stanie zauważyć potrzeb innych ludzi - własna wartość jest dla niego zawsze na pierwszym miejscu.

Narcyz w pracy. Czy to problematyczny pracownik?

Nikt nie chce otaczać się narcystycznymi ludźmi w relacjach prywatnych, a ostatnio również pracodawcy zaczęli dostrzegać, że narcyzm to cecha, która potrafi negatywnie wpłynąć na atmosferę pracy i produktywność zespołów.

Osoby narcystyczne mają bowiem tendencję do manipulacji, są krytyczne wobec innych i rzadko wykazują chęć współpracy. Narcyzi mogą również być wyjątkowo trudni do zarządzania, gdyż ich ambicje często przerastają rzeczywiste kompetencje. W skrajnych przypadkach ich obecność w zespole prowadzi do toksycznej atmosfery, stresu i obniżenia morale w grupie.

W związku z tym, aby uniknąć wprowadzenia narcyza do swojego zespołu, pracodawcy zaczęli sprawdzać, czy już na etapie wstępnych rozmów, nie mają do czynienia z człowiekiem, z którym nie chcieliby współpracować. Robią więc pewien test, którego kandydat może być nawet nieświadomy!

Narcyzi to osoby, które w pracy bywają kłopotliwi i wprowadzają do zespołu napiętą atmosferę 123RF/PICSEL

Test NISE - tarcza przeciw narcyzom

Test, o którym mowa to NISE (ang. Narcissistic Inventory for Screening Employees) i stosowany jest właśnie podczas rekrutacji. Jest to kwestionariusz, który pozwala wychwycić osoby z tendencją do narcystycznych zachowań, zanim zostaną one zatrudnione. Narzędzie to ocenia takie cechy jak potrzeba bycia w centrum uwagi, poziom empatii, zdolność do słuchania oraz umiejętność współpracy.

NISE zazwyczaj składa się z 30 - 40 stwierdzeń, które oceniają różne aspekty osobowości. Kandydaci mogą odpowiadać na nie w skali Likerta, najczęściej od 1 (zdecydowanie się nie zgadzam) do 5 (zdecydowanie się zgadzam). Taki format umożliwia uzyskanie dokładnej oceny cech narcystycznych. Wśród pytań znajdują się takie zdania jak np.: "Czuję, że jestem lepszy od innych ludzi", "Lubię być w centrum uwagi" czy "Potrafię zrozumieć emocje innych, ale czasami mnie to nie interesuje".

Po zakończeniu testu wyniki są analizowane przez specjalistów HR lub psychologów, którzy określają, w jakim stopniu kandydat wykazuje cechy narcystyczne. Wyniki testu NISE pomagają pracodawcom zrozumieć potencjalne ryzyko związane z zatrudnieniem danego kandydata.

Czy test NISE sprawdzi się w relacjach prywatnych?

Choć test NISE opracowany został na potrzeby rekrutacyjne, można sobie wyobrazić jego zastosowanie w codziennych relacjach - przy nawiązywaniu przyjaźni, wyborze partnera czy w analizie osób z naszego otoczenia. Psychologowie jednak przestrzegają przed nadmiernym stosowaniem narzędzi psychometrycznych poza kontekstem profesjonalnym.

Test NISE równie dobrze może się też sprawdzić w relacjach prywatnych, jednak nie należy mu w pełni zawierzać 123RF/PICSEL

Wynik testu nie stanowi ostatecznej diagnozy, a jedynie wskazuje na pewne predyspozycje osobowościowe. Zastosowanie tego testu w relacjach może wzmocnić naszą świadomość w rozpoznawaniu toksycznych zachowań, ale ważne jest, aby nie opierać się wyłącznie na jego wynikach.

Za co Magdalena Różczka jest wdzięczna losowi? INTERIA.PL