Testy osobowości mogą wiele powiedzieć na temat naszego charakteru, przyzwyczajeń oraz słabych stron. Mogą również przyjrzeć się naszej podświadomości, dzięki czemu wiadome jest, jak nasze działania wpływają na życie. Sprawdź, kim tam naprawdę jesteś.

Espresso

Jeśli wybrałaś kawę espresso, oznacza to, że jesteś osobą zdeterminowaną i pewną siebie. Zawsze próbujesz postawić na swoim i jesteś zdecydowana. W życiu wybierasz prostotę i wolisz bezpośredniość. Nie lubisz owijać w bawełnę i wolisz stawiać sprawę jasno w relacjach z innymi ludźmi. Na co dzień cenisz sobie efektywność i należysz do osób zorganizowanych. W pracy z łatwością koncentrujesz się na swoich obowiązkach i trudno jest cię rozproszyć. W relacjach z innymi ludźmi jesteś szczera i oczekujesz od innych tego samego. Nie masz w zwyczaju marnować czasu na bzdety i myślisz zadaniowo.

Cappuccino

Wybrałaś kawę cappuccino? To znak, że cechuje cię kreatywność. Lubisz otaczać się ludźmi, cenisz sobie dobre towarzystwo. Przepełnia cię siła życiowa, którą podziwiają twoi bliscy. Masz także artystyczną duszę i twoje pomysły potrafią zaskakiwać innych. Często angażujesz się w różnorodne projekty. Na co dzień jesteś optymistką i cieszą cię małe rzeczy. Potrafisz doceniać piękno i wszystko, co robisz, jest estetyczne. Cenisz różnorodność, otwartość i nowe doświadczenia.

Kawa mrożona

Natomiast jeśli wolisz mrożoną kawę, oznacza to, że należysz do osób nowoczesnych. Cieszą cię nowe doświadczenia, im dziwniejsze, tym lepiej. Jesteś elastyczna i potrafisz dostosować się do wszelakich sytuacji. Lubisz, gdy dzieje się coś ekscytującego i nieprzewidywalnego. Należysz do osób spontanicznych i pełnych energii, a w twoim towarzystwie trudno o nudę. Twoje życie jest pełne przygód i nie boisz się ryzyka. Lubisz poznawać nowych ludzi.

Caffe latte

Jeżeli wybrałaś tę kawę, oznacza to, że jesteś raczej osobą spokojną i nadzwyczaj empatyczną. Dodatkowo cechuje cię refleksyjność. Bardzo ważna w życiu jest dla ciebie harmonia i komfort życia. Twoje środowisko musi być dobrze zorganizowane i przyjazne. Toksyczność i negatywne emocje cię odpychają. Twoje zachowania są zrównoważone i stonowane. Wolisz zaszyć się w domu i poświęcić swój czas na czytanie dobrej książki lub spędzić czas w towarzystwie najbliższych. Cenisz sobie głębokie i trwałe więzi. Jesteś także dobrą słuchaczką, a za rodzinę skoczyłabyś w ogień.

Americano

Wybrałaś kawę americano? To znak, że jesteś osobą praktyczną i niezależną. Co ciekawe masz również analityczny umysł. Nie lubisz gierek i niejasnych sytuacji, wolisz zawsze wyłożyć karty na stół. Do problemów podchodzisz logicznie, a obowiązki starasz się wykonywać systematycznie. Twoje życie jest uporządkowane i istotna jest dla ciebie stabilność. Twoje decyzje mogą czasem być przewidywalne, jednak dobrze się z tym czujesz i to się liczby. Lubisz klasykę i minimalizm, a elegancja nie jest ci obca. W relacjach jesteś osobą lojalną i godną zaufania.

