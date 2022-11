Rząd Holandii podniósł wiek emerytalny. Powód? Obywatele żyją dłużej

W Holandii, w przeciwieństwie do Polski, wiek emerytalny kobiet i mężczyzn jest wyrównany. Dotąd Holendrzy mogli zdecydować się na emeryturę, gdy ukończyli 66 lat i 7 miesięcy. Wraz z początkiem nowego roku wiek emerytalny zostanie podniesiony i tym samym wyniesie równe 67 lat. Co skłoniło władzę do takiej decyzji?

Zdjęcie Wiek emerytalny w Holandii systematycznie wzrasta / 123RF/PICSEL