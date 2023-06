Spis treści: 01 Księżna Monako: ślub. Od wielkiej miłości do morza łez

Księżna Monako: ślub. Od wielkiej miłości do morza łez

Małżeństwo księżnej i księcia Monako przechodziło wiele wzlotów i upadków. Para poznała się w 2000 roku na zawodach pływackich o Grand Prix Monako, w których występowała 22-letnia wówczas Charlene. Zdolna pływaczka zdobyła na imprezie dwa złote medale, które wręczył jej książę Albert. Jeszcze tego samego wieczoru miał zapukać do pokoju hotelowego zawodniczki i zaprosić ją na kolację.

Cherlene szybko straciła głowę dla księcia, jednak dla niego znajomość z pływaczką miała być jedynie przelotną zabawą. Przez kolejne lata para spotykała się sporadycznie, jednak nie było mowy o jakiejkolwiek próbie stabilizacji. W 2005 roku, kiedy Albert został księciem Monako, postanowił założyć rodzinę. Rok później Charlene doznała kontuzji, po której zdecydowała się zakończyć karierę i przeprowadzić do Monako.

Charlene Grimaldi: ucieczka. Najsmutniejsza panna młoda w historii

22 czerwca 2010 roku książę Albert oświadczył się swojej wybrance. "Chwilami muszę się uszczypnąć, żeby uwierzyć, że to dzieje się naprawdę" - mówiła potem prasie zachwycona przyszła panna młoda. Tuż przed ślubem w mediach pojawiła się jednak informacja o nieślubnym dziecku księcia. Charlene przeżyła prawdziwy wstrząs.

Podczas gdy media spekulowały co do organizacji ślubu, Charlene miała już planować ucieczkę. Jedna z plotek głosi, że tuż przed ślubem udała się na lotnisko, skąd chciała udać się do RPA. Tam mieli zatrzymać ją ochroniarze i odebrać jej paszport. Wówczas Charlene wróciła do Alberta, ślubując mu ostatecznie miłość.

Królewski ślub odbył się 1 lipca 2011 roku. Tego dnia Charlene okrzyknięto mianem "najsmutniejszej panny młodej". Kobieta nie kryła łez, które kolejno pałac tłumaczył jako ślubne, silne emocje. Cały świat widział jednak smutek, który wręcz przeszywał jej twarz.

Zdjęcie Królewski ślub odbył się 1 lipca 2011 roku / Patrick AVENTURIER / Contributor / Getty Images

Księżna Charlene: 2023. Dawno niewidziana pojawiła się u boku męża

Mimo zdrad księżna Charlene trwała u boku Alberta. W 2014 roku na świat przyszły ich dzieci, bliźnięta, Gabriela i Jakub. Książęce małżeństwo miało stać się wówczas nieco silniejsze, jednak świat szybko zaczął dyskutować o depresji księżnej oraz braku wsparcia ze strony męża. Z czasem temat nieco ucichł, jednak w 2021 roku powrócił ze zdwojoną siłą.

Księżna Charlene przebywała wówczas w Afryce. Tam zachorowała na chorobę górnych dróg oddechowych, a pobyt, z uwagi na skomplikowane i długotrwałe leczenie, przeciągał się. Wtedy też pojawiły się plotki o kolejnej próbie ucieczki Charlene od męża. Książę Albert starał się je systematycznie uciszać, a w 2022 roku księżna wróciła do Monako. Wtedy mediami wstrząsnęła kolejna wiadomość o pobycie Charlene w zamkniętym, specjalistycznym ośrodku. Księżna zniknęła z życia publicznego na długie miesiące. W ośrodku przebywała przez pół roku.

Księżna Charlene w towarzystwie dzieci i męża. Skromna kreacja, delikatny makijaż i... smutek

Od tamtego momentu księżna Charlene rzadko pojawia się publicznie. Dlatego też, kiedy już zdecyduje się na publiczne wystąpienie, oczy świata są zwrócone właśnie na nią. Niedawno księżna pojawiła się u boku męża na uroczystej ceremonii z okazji Dnia św. Jana. Rodzina książęca wyszła na balkon, skąd podziwiała tradycyjne występy, pozdrawiając jednocześnie zebrany tłum.

Zdjęcie Księżna Charlene w towarzystwie dzieci i męża / SplashNews.com/East News / East News

Księżna postawiła tego dnia na skromną kreację i delikatny makijaż. Pozując w towarzystwie dzieci i męża siliła się na uśmiechy, jednak w przeważającej większości jej wyraz twarzy przypominał raczej smutek.

Zdjęcie Księżna Charlene na obchodach Dnia św. Jana / SplashNews.com/East News / East News

