Statystyki biją na alarm. Tak źle nie było już dawno

Ostatnio jednak w Polsce obserwuje się znaczny wzrost liczby oddawanych do schronisk psów z przyczyn... ekonomicznych. Właściciele czworonogów zwracający się do placówek dla zwierząt deklarują brak możliwości dalszego utrzymywania zwierzaka w związku z powszechną drożyzną i lękiem przed swoją przyszłością. Tłumaczą się oczywiście swoim poczuciem odpowiedzialności, bo przecież psu nie powinno niczego zabraknąć. Zarówno pożywienia, jak i opieki weterynaryjnej.

Z kolei schroniska i przytuliska dla zwierząt pękają w szwach, bo przecież niedawno przyjęły czworonożnych uchodźców z Ukrainy, a teraz przygarniają zbędne w gospodarstwie domowym zwierzęta. Sytuacja jest poważna, bo jednocześnie dramatycznie spada liczba adopcji, jak również wsparcie darczyńców. Czy może być gorzej?

Jednak my się nie poddajemy i bardzo prosimy Was o wsparcie X już edycji naszej akcji "Burek sam nie poprosi o pomoc". Przez te wszystkie lata udowodniliście Państwo, że schroniskowe bezdomniaki mogą na Was liczyć, że kto jak kto, ale Wy ich nie zawiedziecie.

W tym roku w naszej akcji udział bierze prawie 40 schronisk i przytulisk z całej Polski.

Jak możesz pomóc akcji?

Zdjęcie Zima dla zwierząt jest szczególnie trudna / materiały prasowe

Jeśli chcesz wesprzeć bezdomne zwierzaki bytujące w wymienionych poniżej schroniskach, przytuliskach i fundacjach, przekaż symboliczną złotówkę i pomóż im przetrwać zimę. Dzięki tobie nie jeden przysłowiowy Burek otrzyma michę pełną karmy!

Psi Los Fundacja im. Joanny Krupińskiej

Nr rachunku bankowego: 56 1750 0012 0000 0000 4083 7744

W tytule przelewu określ nazwę miejsca, które chcesz wesprzeć!

Więcej informacji znajdziesz na oficjalnej stronie akcji pod adresem:

www.burek.psilos.org

Możesz też kupić wirtualną porcję karmy!

Wyślij SMS o treści BUREK pod numer 75480 i kup wirtualną porcję karmy dla zwierząt biorących udział w naszej akcji! W odpowiedzi otrzymasz link do pobrania oryginalnej, pamiątkowej grafiki. Koszt wysłania jednej wiadomości wynosi 5 zł (netto), czyli 6,15 zł (brutto).

Na poniższej mapie znajdziesz wszystkie miejsca biorące udział w naszej akcji. Sprawdź, kogo możesz wesprzeć:



Zdjęcie Sprawdź, którym placówkom możesz pomóc / materiały prasowe

UWAGA KONKURSY!!!

W ramach akcji "Burek sam nie poprosi o pomoc" przygotowaliśmy dla Państwa dwa konkursy - konkurs filmowy i konkurs plastyczny. Nagrodą w konkursie filmowym jest przepiękna sesja zdjęciowa pupila albo z pupilem, wykonana przez wspaniałego fotografa - Roberta Stelmacha. Z kolei w konkursie plastycznym zwycięzca otrzyma pakiet bezpiecznego zwierzaka, a w nim: lokalizator GPS dla psa, odblaskowa smycz i obroża dla psa, psa bezpieczeństwa, podróżny pojemnik na jedzenie i wodę, transporter do bezpiecznego przewozu psa w samochodzie, mata do przewozu psa w samochodzie, kamizelka do pływania i spersonalizowana adresatka. Szczegóły konkursów na stronie www.burek.psilos.org