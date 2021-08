Ten szczegół zezłościł przyszłą pannę młodą

Z opublikowanego posta wynika, że kobieta jakiś czas temu przeszła poważną operację stopy. Lekarz nakazał, by pacjentka przez kilka miesięcy po zabiegu nosiła stabilizator ortopedyczny, zabezpieczający kończynę przed uszkodzeniem. To oznaczało, że kobieta musiała pojawić się w ortezie na weselu. Była to dla niej przykra wiadomość, ale przebolała ją, ponieważ zdrowie było dla niej ważniejsze. Problemem okazała się jednak reakcja przyszłej panny młodej.

Zdjęcie Gdy kobieta usłyszała prośbę panny młodej, oniemiała / 123RF/PICSEL

Gdy przyszła panna młoda dowiedziała się o tym, że jeden z gości pojawi się na jej ślubie w ortezie ortopedycznej, była oburzona. Zaznaczyła, że stabilizator nie będzie korzystnie prezentował się na ślubnych kadrach i, co gorsza, odwróci uwagę od śnieżnobiałej sukni. Panna młoda poprosiła, by kobieta nie ubierała ortezy na czas ślubu i wesela. Nie interesowało jej, że gość może uszkodzić niedawno zoperowaną nogę.

Reklama

Autorka wpisu czuje się bezradna

"Mój szwagier żeni się w październiku, a jego narzeczona poprosiła, żebym nie zakładała ortezy na ich ślub. Lekarz kazał mi nosić stabilizator przez minimum 8 tygodni" - napisała kobieta w poście na portalu Reddit.

Autorka w poście zaznaczyła, że nie chce zepsuć pannie młodej uroczystości i nie wie, jak się zachować. Prośba przyszłych nowożeńców wydała się niestosowna i samolubna.

"Mam wyrzuty sumienia, że nie wzięłam tego pod uwagę. Mogłabym włożyć na ślub długą sukienkę, żeby zakryć stabilizator, ale czuję, że nie powinnam tego robić" - wytłumaczyła.

Zdjęcie Autorka w poście zaznaczyła, że nie chce zepsuć pannie młodej uroczystości i nie wie jak się zachować / 123RF/PICSEL

Internauci nie pozostawili na pannie młodej suchej nitki

Internauci w komentarzach orzekli, że kobieta nie powinna przejmować się sugestiami przyszłej panny młodej i uznali jej prośbę za bezpodstawną. Zaznaczyli, że ich zdaniem panna młoda jest egoistką.

"To, że orteza będzie źle wyglądać na zdjęciach, jest niezwykle egoistycznym powodem, by żądać od ciebie jej zdjęcia", "Twoje zdrowie jest ważniejsze niż ich zdjęcia. Powiedz pannie młodej, że skoro tak bardzo zależy jej na idealnych zdjęciach i są one ważniejsze od twojego komfortu i zdrowia, to po prostu się na nich nie pojawisz" - tłumaczyli użytkownicy.

Zdjęcie Kłopoty przed weselem zdarzają się wyjątkowo często / 123RF/PICSEL



***



Przeczytaj również:



"Taniec z Gwiazdami": Niewiarygodne sceny na parkiecie! Łzy i groźba "kary" finansowej

Michał Szpak szokuje! Kaczka na koszulce artysty wywołała wielkie poruszenie

Magda Gessler i Lara Gessler przerywają milczenie po śmierci Piotra Gesslera



Zobacz również: