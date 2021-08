Nie żyje Piotr Gessler

Ciężarna Kylie Jenner pokazała brzuch w sesji zdjęciowej

​Ruda z Red Lips: Nie zastanawiałam się ani chwili nad udziałem w "Ninja Warrior Polska"

Marcelina Zawadzka rąbie drewno na zimę

Nel z "W pustyni i w puszczy" zachwyca urodą. Karolina Sawka spotyka się ze znanym aktorem Magda Gessler po śmierci pierwszego męża, Volkharta Müllera, wyszła w 1958 roku za Piotra Gesslera, syna warszawskiego restauratora.



Po podziale rodzinnej firmy w 1991 roku Magda i Piotr otrzymali restaurację "U Fukiera" w Warszawie i to dzięki niej stali się sławni w świecie gastronomii.



Chociaż parze finalnie nie udało się wytrwać w zgodnym małżeństwie, do końca zachowali przyjacielskie stosunki. Chociaż nie wypowiadali się na swój temat zbyt często, to mediami wstrząsnęła informacja, że Piotr Gessler zmarł 27 sierpnia.



Informację tę przekazała córka pary - Lara Gessler.



"Dziś w nocy odszedł mój pierwszy, najlepszy przyjaciel. Moja najwyższa instancja we wszystkich dylematach. Mój spokój, miłość, dom. Kocham Cię tak bardzo mocno. Do zobaczenia Tato" - napisała Lara Gessler pod zdjęciem z ojcem w swoich mediach społecznościowych.

Od tego momentu obydwie panie zamilkły, mierząc się z żałobą w pierwszych dniach po śmierci bliskiej im osoby.



Reklama

Magda Gessler i Lara Gessler przerywają milczenie

Dopiero teraz Magda dosłownie zasypała swój profil w mediach społecznościowych zdjęciami byłego męża, ubolewając, że jeszcze niedawno spędzali w trójkę czas.



Dodatkowo Lara podziękowała fanom za wsparcie i przeprosiła za nieobecność w ostatnich dniach.



"Kochani, bardzo Wam wszystkim dziękuję za słowa wsparcia i otuchy, Wasze historie i pomoc. Wybaczcie mi moją zmniejszoną obecność tu. Powoli wróci do normy. Myślę o Was i wiedzcie, że jesteście dla mnie dużym wsparciem" - nie kryła wzruszenia Lara Gessler.

To z pewnością jest niewyobrażalnie trudny czas dla całej rodziny i zarówno Lara, jak i Magda, wrócą do show-biznesu w odpowiednim dla siebie momencie.



Instagram Post

Instagram Post

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wiganna Papina pomagała przy pogrzebie Lecha Kaczyńskiego Newseria Lifestyle

***

Zobacz również:



Jerzy Połomski w coraz gorszym stanie! Menadżerka ujawnia przykrą prawdę



Joanna Krupa o dojrzałym macierzyństwie: "Cieszę się, że zaczekałam"