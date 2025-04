Jak wesprzeć organizm na wiosnę?

Po zimie możesz mieć obniżony poziom niektórych witamin i składników mineralnych, zwłaszcza witaminy D. Witamina D3 powstaje w skórze pod wpływem słońca, dlatego w pochmurne dni może dochodzić do obniżenia jej poziomu. Wiosną warto więc przyjmować suplementy z witaminą D3. Możesz robić to nawet, jeśli masz problem z przełykaniem tabletek.

Wystarczy, że wybierzesz witaminę D do ssania, jak Naturell D 2000 do żucia. Taką witaminę D do rozgryzania warto przyjmować generalnie także jesienią i zimą, bo witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Witamina D do ssania czy rozgryzania jest też dobrą opcją dla dzieci, ale powinien to być specjalny produkt przeznaczony dla najmłodszych.