W ogrodzie warto również posadzić rośliny, które intensywnym zapachem odstraszają mrówki. Zalicza się do nich lawendę, miętę, wrotycz, piołun, nagietki czy majeranek .

W pobliżu mrowiska i na szlaku wędrówki mrówek warto też rozsypać mąkę kukurydzianą. Owady chętnie ją zjadają, szybko pęcznieją i giną. Mąka idealnie nadaje się do stosowania także na balkonach i tarasach.

Boraks to naturalny minerał wykorzystywany często jako środek czyszczący. Z powodzeniem można użyć go także do zwalczania mrówek. Proszek wystarczy zmieszać z cukrem i zagotowaną wodą (szklanka cukru na pół szklanki wrzątku), a następnie dodać jeszcze łyżkę boraksu. Galaretowatą mieszankę trzeba rozłożyć w pobliżu gniazda mrówek.