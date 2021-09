Anna Lewandowska doceniona przez zagraniczne media. Tak wspierała męża podczas meczu

Anna Lewandowska na Stadionie Narodowym

Anna Lewandowska kibicowała polskiej reprezentacji na środowym meczu z Anglią. Trenerce towarzyszyła starsza córka Klara, która również wspierała biało-czerwonych podczas meczu z Albanią.



Swojego męża wspierała także Marina Łuczenko-Szczęsna z synem Liamem. Instagramowe relacje wskazują, że trybun Stadionu Narodowego mecz oglądała także Patricia Kazadi.

Karolina Pisarek niedawno wróciła z wakacji. Urlop na Malediwach spędziła w towarzystwie ukochanego, który właśnie tam postanowił się jej oświadczyć. Świeżo upieczeni narzeczeni także kibicowali Polakom, co również pokazali na swoich instagramowych profilach.

Anna Lewandowska doceniona przez zagraniczne media

Brytyjski dziennik "The Sun" postanowił przybliżyć swoim czytelnikom postać Anny Lewandowskiej. Nie zabrakło pochwał i docenienia jej sukcesów zawodowych.



Trenerka już na wstępie została przedstawiona jako zdobywczyni czarnego pasa w karate. Ponadto zaznaczono, że jest ekspertem w dziedzinie sztuk walki i ma kwalifikacje specjalisty ds. żywienia. W artykule zasugerowano, że to właśnie żona stoi za sukcesem Roberta Lewandowskiego, a wszystko to przez doradzanie w kwestii odżywiania.



Chcąc utrzymać karierę na najwyższym poziomie, napastnik Bayernu Monachium polega na olśniewającej polskiej piękności Annie, która doradza mu w kwestii odżywiania.

W artykule postanowiono także wspomnieć o karierze sportowej trenerki. Wymieniono, że zdobyła trzy medale mistrzostw świata seniorów, sześć medali mistrzostw Europy w różnych kategoriach wiekowych oraz 29 medali mistrzostw Polski.

Anna Lewandowska została przedstawiona jako twarz fitnessu w Europie Wschodniej. Chociaż wspomniano o osiągnięciach sportowych trenerki, to uznano jednak, że jej największym sukcesem jest uczynienie ze swojego męża najlepszego napastnika na świecie.



