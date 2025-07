Hiszpania to także kraj niezwykle zróżnicowany. Miłośnicy morza mogą wybrać się nad wybrzeża Morza Śródziemnego lub Atlantyku, gdzie czekają zarówno nowoczesne kurorty, jak i ciche miejscowości z lokalnym klimatem. Osoby poszukujące miejskich atrakcji mogą odwiedzić Madryt, Barcelonę, Sewillę czy Walencję - to miasta pełne historii, sztuki i nocnego życia. A do tego nie można zapomnieć o kuchni - tapas, paella i owoce morza to smaki, które zapadają w pamięć na długo.