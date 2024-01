Anna Popek snuje urlopowe plany

Gwiazdy Klaudia Halejcio pozuje w Zakopanem i chwali się stylizacją. Nie zmarzła? Anna Popek jak przystało na influencerkę, nie zapomina o aktywności w mediach społecznościowych.

Dziennikarka stawia na regularne publikowanie postów, a dzięki temu dociera do coraz większej grupy odbiorców.

Zdarza się, że na jej instagramowym profilu nowe zdjęcia pojawiają się nawet codziennie. To nie umyka uwadze internautów, którzy w komentarzach nie kryją zachwytu.

Pod nowym postem Anny Popek nie zabrakło dawki przemyśleń. Jak się okazuje, dziennikarka nie może się doczekać końca zimy i już myśli o zagranicznym wypadzie. "Czekam na słońce. Czekam na wiosnę. Czekam na ciepły wiatr. A tymczasem marzę o tym, dokąd by tutaj polecieć. Niby wiem, gdzie jest fajnie, ale jak przychodzi co do czego to trudno wybrać. Ma być morze, ocean, plaża, słońce, dobre jedzenie, piękne widoki, miło ludzie. Macie jakieś pomysły?" - czytamy na Instagramie.

Zdjęcie Anna Popek aktywnie działa w mediach społecznościowych / Piotr Fotek/REPORTER / East News

Anna Popek w czerwieni

Anna Popek nie kryje zamiłowania do mody. Do zdjęć pozuje w dokładnie dobranych stylizacjach, a wielu w komentarzach podkreśla, że jest dla nich modową inspiracją. Dziennikarka przede wszystkim stawia na eleganckie stroje. Chętnie sięga po sukienki i spódnice, które podkreślają jej figurę i odsłaniają nogi.

Tym razem Anna Popek zapozowała w czerwonej sukience, do której dobrała czarne szpilki odznaczające się srebrnymi zdobieniami oraz delikatną biżuterię w postaci kolczyków.

Pod postem pojawiło się mnóstwo wyjazdowych propozycji od internautów. Wśród nich nie zabrakło także komplementów. "Piękna", "Ślicznie" - pisali fani.

