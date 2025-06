Moczenia włosów w basenie lub morzu - trycholożka unika częstego moczenia włosów, aby ich nie przesuszać. Upięcie w wysoki kok uchroni je przed zmoczeniem, dzięki czemu będzie można zażywać kąpieli. Jeśli chcemy zanurzać się wraz z głową, warto użyć suchego olejku do włosów, przeznaczonego do pływania.

Trycholożka zaleca częstsze mycie skóry głowy i unikanie kontrowersyjnych metod "przetrzymywania" tłustych włosów na kolejne dni , mimo że ewidentnie są już bardzo nieświeże. Powoduje to ryzyko swędzenia skóry głowy, które, poprzez drapanie, może powodować powstawanie strupków. - One powstają od drapania, nie powstają same - tłumaczy specjalistka.

Jeśli dodamy do tego suszenie włosów tuż po umyciu, to mamy gotowy plan pielęgnacyjny do przetłuszczającej się skóry głowy, idealny na lato. Może spowodować utrzymanie się dłużej uczucia świeżości na włosach, co może być szczególnie pożądane podczas lata i wzmożonej potliwości.