Dorota Szelągowska podjęła ważną decyzję

Dorota Szelągowska wielu jest doskonale znana z programów o tematyce remontowej. Projektantka przez lata działalności w telewizji zdobyła rzeszę fanów, która chętnie obserwuje ją w mediach społecznościowych. To właśnie na Instagramie Dorota Szelągowska dzieli się urywkami swojej codzienności i regularnie publikuje zdjęcia.

Tym razem na jej profilu pojawił się post dotyczący ważnej decyzji. Projektantka postanowiła zrobić prawo jazdy. Jak się okazuje, Dorota Szelągowska zrobiła kurs jeszcze w latach 90., ale nie uzyskała uprawnień do prowadzenia pojazdów. "Nigdy nie jest za późno, co nie? Uprzedzając pytania: 1. Nie, nigdy nie miałam prawka. 2. Tak, jakieś 25 lat temu skończyłam kurs i nie podeszłam do egzaminu. 3. Tak, dziś były moje pierwsze jazdy od tamtego czasu. 4. W tym roku skończę 44 lata. Uważacie, że na coś w życiu może być za późno?" - napisała pod postem.

Dorota Szelągowska robi kurs na prawo jazdy

Post projektantki spotkał się ze sporym odzewem ze strony internautów. Zdjęcie uśmiechniętej Doroty Szelągowskiej na tle auta nie umknęło uwadze obserwatorów. W komentarzach nie zabrakło pytań, jak do tej pory projektantka radziła sobie bez prawa jazdy. "Partner, przyjaciele, metro, piechotą, taksówką, tramwajem, a do pracy na zdjęcia jeżdżę busem razem z ekipą. Nie było jakoś strasznie trudno" - oznajmiła Dorota Szelągowska.

Internauci w komentarzach dzielili się swoimi doświadczeniami. Wielu z nich również zdecydowało się na kurs dopiero po 40., a nawet 50. roku życia. "Nigdy nie jest za późno! Ja mam 48 i też zaczynam", "Dziękuję za motywacje. Mam 36 lat i kurs robiłam jakieś 11 lat temu... Przydałoby się zdać!" - czytamy na Instagramie.

