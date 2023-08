Spis treści: 01 Anna Popek w błękicie. Sukienka odsłoniła zgrabne nogi

02 Anna Popek: gwiazda TVP i nie tylko

Anna Popek to bez cienia wątpliwości jedna z najpopularniejszych polskich prezenterek i dziennikarek. Po przerwie wróciła do grona prowadzących popularny program na antenie TVP - "Pytanie na śniadanie". Ostatnio do ekipy - w roli prowadzącego - dołączył aktor Robert Rozmus. To właśnie z nim Popek prowadziła jedno z ostatnich wydań.

Zobacz też: Racewicz, Torbicka i Popek już go noszą. To najmodniejszy kolor jesieni

Reklama

Anna Popek w błękicie. Sukienka odsłoniła zgrabne nogi

Instagram Post Rozwiń

Anna Popek opublikowała na Instagramie nowe zdjęcie, do którego pozuje wspólnie z Rozmusem. I chociaż to o nim jest w ostatnim czasie głośno, to stylizacja prezenterki skradła całe show.

Gwiazda TVP zaprezentowała się w błękitnej sukience w delikatne, białe wzory, która przywodzi na myśl trwające jeszcze lato. Kreacja odsłoniła zgrabne nogi prezenterki "Pytania na śniadanie". Gwiazda uzupełniła stylizację przezroczystymi sandałkami na wysokim obcasie i delikatną biżuterią. Wygląda obłędnie!

Podobnego zdania są internauci, którzy pospieszyli z komplementami.

"Pięknie, skąd sukienka?",

"Pięknie wyglądasz",

"Stylizacja czad. Zawsze przepięknie",

"Piękna modelka"

- komplementowali internauci.

Zobacz też:

Anna Popek lansuje gorący trend. Od różowego garnituru trudno oderwać wzrok

Anna Popek kusi zgrabnymi nogami. W komentarzach poruszenie

Anna Popek: gwiazda TVP i nie tylko

Zdjęcie Stylizacje Anny Popek są inspiracją dla wielu Polek / Artur Zawadzki/REPORTER

Anna Popek oprócz pracy w Telewizji Polskiej, aktywnie działa w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie obserwuje obecnie ponad 64 tys. osób. Gwiazda na swoim profilu najczęściej publikuje kulisy życia zawodowego, a także prywatnego.

Spore zainteresowanie budzą również stylizacje prezenterki. Popek słynie z wyczucia stylu i za każdym razem inspiruje nowymi, modowymi pomysłami. Latem najczęściej stawia na kobiece sukienki i szorty. Gwiazda chętnie eksponuje swoje długie i zgrabne nogi, czego dowodem jest najnowsze zdjęcie.

Jak udaje się jej zachować formę? Anna Popek nie ukrywa, że stosuje świadomą dietę i lubi spędzać czas aktywnie. Lubi ćwiczyć, spacerować z psem, unika alkoholu i stara się chodzić spać o regularnych porach. W utrzymaniu idealnej sylwetki ma jej również pomagać tzw. okno żywieniowe.

- Jem w ciągu 8 godzin, a przez 16 nie jem nic. Te 16 godzin obejmuje też sen, więc nie jest tak źle, choć czasem skręca mnie z głodu - napisała na Instagramie.

***