Urlop nad wodą? Oto jak wybrać dobre kąpielisko!

Zanim rozłożysz koc na plaży i wskoczysz do jeziora, sprawdź, czy woda w kąpielisku na pewno nadaje się do kąpieli. Nie wszystkie zbiorniki są bezpieczne, a w niektórych można złapać coś więcej niż tylko opaleniznę. Na szczęście da się to łatwo sprawdzić – online i za darmo. Dowiedz się jak i zaoszczędź sobie problemów podczas urlopu.