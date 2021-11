Anna Wendzikowska kusi w przebraniu!

Anna Wendzikowska tak balowała w Halloween

Ania Wendzikowska postanowiła pójść za nową modą i również jak wiele polskich gwiazd, przebrała się na Halloween.

To świetna forma rozrywki dla dzieci i rodziców oraz możliwość, by nieco zaszaleć. Z takiej sytuacji skorzystała właśnie prezenterka i wraz ze znajomymi i pociechami przebrała się w piękny strój.



Gwiazda wybrała nieco meksykański klimat inspirowany meksykańskim świętem Día de Muertos.



Uwagę zwrócił nie tylko demoniczny makijaż Ani, ale przede wszystkim piękna, dopasowana do sylwetki, czerwona sukienka. Trudno nie zauważyć doskonałych kształtów prezenterki, która taką sylwetkę zawdzięcza treningom tańca na rurze!



Fani nie szczędzili jej komplementów w komentarzach i nic w tym dziwnego, Anna wygląda ostatnimi czasy obłędnie!



